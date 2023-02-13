У Чехії запрацювали пункти обслуговування українців, де можна оформити закордонний паспорт — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Чехії запрацювали пункти обслуговування українців, де можна оформити закордонний паспорт

Особисті фінанси
38
У Чехії запрацювали пункти обслуговування українців, де можна оформити закордонний паспорт
У Чехії запрацювали пункти обслуговування українців, де можна оформити закордонний паспорт
В українців, які через війну перебувають зараз за кордоном, часто виникає потреба оформити, оновити або обміняти документи. Для цього в Польщі працює 4 відділення українського паспортного сервісу. Такий пілотний проєкт запустили й в Чехії, повідомляє ČT24.
Так, Державна міграційна служба України відкрила в Чехії "Паспортний сервіс". Це мобільні офіси на базі бусів, які їздитимуть містами країни.
Працівники імміграційної служби працюватимуть у п'яти спеціальних пунктах обслуговування громадян. Співробітники прийматимуть від українських біженців заяви на заміну чи видачу нових внутрішніх документів, зокрема, закордонних паспортів, ID-карток та посвідчень водія.
Читайте також
Держслужбовці з Києва допомагатимуть громадянам України в Чехії заповнювати документи, робити цифрові фотографії та знімати відбитки пальців для біометричних паспортів.
Оплатити послуги можна прямо на місці за допомогою онлайн-сервісу. Для цього необхідно мати при собі смартфон та банківську картку. Тоді заяви будуть передані в Україну, а готові документи видаватимуть також у мобільному офісі у призначені дату та час.
Читайте також
Наразі фургони курсуватимуть Прагою та околицями. Відомство очікує на високий попит – близько 200 прийнятих заяв щодня. Свою першу зупинку мобільні офіси зробили біля монастиря Святих Вацлава та Людмили у селищі Lodenici (Середньочеський край).
Якщо ви вирішили їхати за кордон на власній автівці, рекомендуємо заздалегідь потурбуватись про наявність Зеленої картки. Вона працює як автоцивілка, тільки за кордоном. Поліс покриває відповідальність при виникненні страхового випадку. А на Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

Оформити Зелену картку 🚗

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.