У Чехії запрацювали пункти обслуговування українців, де можна оформити закордонний паспорт — Finance.ua

У Чехії запрацювали пункти обслуговування українців, де можна оформити закордонний паспорт Сьогодні 15:43 — Особисті фінанси

У Чехії запрацювали пункти обслуговування українців, де можна оформити закордонний паспорт

В українців, які через війну перебувають зараз за кордоном, часто виникає потреба оформити, оновити або обміняти документи. Для цього в Польщі працює 4 відділення українського паспортного сервісу. Такий пілотний проєкт запустили й в Чехії, повідомляє ČT24

Так, Державна міграційна служба України відкрила в Чехії "Паспортний сервіс". Це мобільні офіси на базі бусів, які їздитимуть містами країни.

Працівники імміграційної служби працюватимуть у п'яти спеціальних пунктах обслуговування громадян. Співробітники прийматимуть від українських біженців заяви на заміну чи видачу нових внутрішніх документів, зокрема, закордонних паспортів, ID-карток та посвідчень водія.

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Держслужбовці з Києва допомагатимуть громадянам України в Чехії заповнювати документи, робити цифрові фотографії та знімати відбитки пальців для біометричних паспортів.

Оплатити послуги можна прямо на місці за допомогою онлайн-сервісу. Для цього необхідно мати при собі смартфон та банківську картку. Тоді заяви будуть передані в Україну, а готові документи видаватимуть також у мобільному офісі у призначені дату та час.

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Наразі фургони курсуватимуть Прагою та околицями. Відомство очікує на високий попит – близько 200 прийнятих заяв щодня. Свою першу зупинку мобільні офіси зробили біля монастиря Святих Вацлава та Людмили у селищі Lodenici (Середньочеський край).

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