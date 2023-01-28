Як продовжити тимчасовий захист у Чехії без закордонного паспорта: порада юриста — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як продовжити тимчасовий захист у Чехії без закордонного паспорта: порада юриста

Особисті фінанси
48
Як продовжити тимчасовий захист у Чехії без закордонного паспорта: порада юриста
Як продовжити тимчасовий захист у Чехії без закордонного паспорта: порада юриста
Українцям у Чехії потрібно продовжити тимчасовий захист — реєстрація обов’язкова до 31 березня. Одне з найактуальніших питань біженців при цьому — відсутність закордонного паспорта.
Про це пише proukrainu.blesk.cz.
Тимчасовий захист у країні отримали 480 тисяч українців. Значна частина біженців має на руках лише внутрішній український паспорт, дехто перетинав кордон взагалі без посвідчення особи.
Читайте також
Отримати новий закордонний паспорт у консульствах України в Чехії складно через велику кількість охочих, ДП «Документ» у країні поки не запрацював, а вирушити за документом до Польщі мають можливість небагато.
Що робити у таких випадках, щоби продовжити тимчасовий захист, виданню роз’яснила адвокат Оксана Різак:
  • якщо є тільки внутрішній паспорт, при заповненні онлайн-форми реєстрації його номер не потрібно вказувати, необхідно обрати опцію «не маю паспорта»;
  • у графі «номер паспорта» потрібно буде вказати лише номер того закордонного паспорта, за яким уже зареєстровані у відомстві МВС Чехії;
  • якщо біженець отримував перший захист із закордонним паспортом, але вибере опцію «не маю паспорта», реєстрація вважатиметься недійсною. Планувати принести паспорт на вклеювання візи — помилка;
Читайте також
«При ідентифікації іноземця паспортом з погляду МВС Чехії вважається виключно закордонний паспорт. Якщо ви вкажете номер внутрішнього українського паспорта, система вас не розпізнає», — пояснює юрист.
Українцям, які вже зробили закордонний паспорт, але не повідомили про це у МВС, теж варто обирати опцію «не маю паспорта».
Місце для вашої реклами
При цьому іноземці в Чехії повинні реєструвати будь-які зміни власних даних протягом 3 днів. Тому інформацію про отримання нового закордонного паспорта українці мають повідомити у відділення міграційної політики (OAMP) за місцем проживання.
Змінювати дані необхідно за тиждень до реєстрації в онлайн-кабінеті для продовження захисту. За цей час зміни синхронізуються з реєстром МВС та системою реєстрації.

Життя в Празі: вартість житла, їжі, проїзду 🇨🇿

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.