Як продовжити тимчасовий захист у Чехії без закордонного паспорта: порада юриста — Finance.ua

Як продовжити тимчасовий захист у Чехії без закордонного паспорта: порада юриста Сьогодні 12:27 — Особисті фінанси

Як продовжити тимчасовий захист у Чехії без закордонного паспорта: порада юриста

Українцям у Чехії потрібно продовжити тимчасовий захист — реєстрація обов’язкова до 31 березня. Одне з найактуальніших питань біженців при цьому — відсутність закордонного паспорта.

Про це пише proukrainu.blesk.cz

Тимчасовий захист у країні отримали 480 тисяч українців. Значна частина біженців має на руках лише внутрішній український паспорт, дехто перетинав кордон взагалі без посвідчення особи.

Читайте також 5 помилок, які допускають іноземці з посвідкою на постійне проживання в Чехії

Отримати новий закордонний паспорт у консульствах України в Чехії складно через велику кількість охочих, ДП «Документ» у країні поки не запрацював, а вирушити за документом до Польщі мають можливість небагато.

Що робити у таких випадках, щоби продовжити тимчасовий захист, виданню роз’яснила адвокат Оксана Різак:

якщо є тільки внутрішній паспорт, при заповненні онлайн-форми реєстрації його номер не потрібно вказувати, необхідно обрати опцію «не маю паспорта»;

у графі «номер паспорта» потрібно буде вказати лише номер того закордонного паспорта, за яким уже зареєстровані у відомстві МВС Чехії;

якщо біженець отримував перший захист із закордонним паспортом, але вибере опцію «не маю паспорта», реєстрація вважатиметься недійсною. Планувати принести паспорт на вклеювання візи — помилка;

Читайте також У Чехії продовжують на рік режим тимчасового захисту для українців

«При ідентифікації іноземця паспортом з погляду МВС Чехії вважається виключно закордонний паспорт. Якщо ви вкажете номер внутрішнього українського паспорта, система вас не розпізнає», — пояснює юрист.

Українцям, які вже зробили закордонний паспорт, але не повідомили про це у МВС, теж варто обирати опцію «не маю паспорта».

При цьому іноземці в Чехії повинні реєструвати будь-які зміни власних даних протягом 3 днів. Тому інформацію про отримання нового закордонного паспорта українці мають повідомити у відділення міграційної політики (OAMP) за місцем проживання.

Змінювати дані необхідно за тиждень до реєстрації в онлайн-кабінеті для продовження захисту. За цей час зміни синхронізуються з реєстром МВС та системою реєстрації.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.