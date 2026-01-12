У Чехії з 1 січня підвищили допомогу по безробіттю Сьогодні 16:31 — Особисті фінанси

У Чехії з 1 січня підвищили допомогу по безробіттю

З початку 2026 року в Чехії набули чинності зміни до системи виплат допомоги по безробіттю.

Про це пише Radio Prague International з посиланням на речницю Бюро працевлаштування Чехії Наталію Косякову.

Право на отримання допомоги по безробіттю мають особи, які протягом останніх двох років перед поданням заяви офіційно працювали в Чехії щонайменше 12 місяців. Йдеться про зайнятість, з якої сплачувалося соціальне страхування.

Основні зміни з нового року

З 1 січня змінилася система нарахування допомоги по безробіттю. Ключове нововведення стосується першого періоду підтримки, який триває два або три місяці залежно від віку шукача роботи.

Раніше в цей період допомога становила 65% від середнього місячного чистого заробітку. Тепер її розмір збільшено до 80%.

Ще одна суттєва зміна — скасування різниці в розмірі виплат залежно від причини звільнення. Раніше особи, які звільнялися за власним бажанням, отримували лише 45% від середнього чистого заробітку.

З нового року всі безробітні, незалежно від того, чи вони звільнилися самостійно, чи були звільнені роботодавцем, у першому періоді підтримки отримуватимуть 80% від попереднього середнього чистого доходу.

Як подати заяву на допомогу

Подати заяву на отримання допомоги по безробіттю можна в електронному форматі через портал Міністерства праці Чехії Jenda або через мобільний застосунок Jenda.

Обов’язкового терміну для звернення по допомогу після звільнення не встановлено. Реєстрація в бюро працевлаштування як шукача роботи також не є обов’язковою.

Водночас заявникам рекомендують звертати увагу на питання медичного страхування. Якщо після звільнення особа з першого числа наступного місяця зареєструється в бюро працевлаштування та подасть заяву на допомогу, держава за умови виконання всіх вимог оплачуватиме медичне страхування за цей період, а допомога по безробіттю нараховуватиметься вже з відповідного місяця.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що з початком 2026 року мінімальна заробітна плата в Україні зросла з 8000 грн до 8647 грн. У зв’язку з цим змінилися і такі виплати, як допомога по безробіттю, компенсації за працевлаштування, компенсація витрат за облаштування робочого місця для людей з інвалідністю тощо.

Максимальний розмір допомоги по безробіттю у 2026 році становить 8647 грн. У 2025 році цей показник дорівнював 8000 грн. Конкретний розмір виплати залежить від страхового стажу та заробітної плати на останньому місці роботи.

Мінімальна допомога по безробіттю зросла з 3600 грн до 3900 грн.

