У Броварах фіктивний забудовник ошукав вкладників на майже 14 мільйонів гривень — Finance.ua

У Броварах фіктивний забудовник ошукав вкладників на майже 14 мільйонів гривень Сьогодні 19:45 — Кримінал

У Броварах фіктивний забудовник ошукав вкладників на майже 14 мільйонів гривень

Національна поліція оголосила підозри забудовникам, які ошукали вкладників на понад 14 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Зазначається, що більше двох десятків людей вклали гроші у майбутню новобудову в Броварах з начебто розвиненою інфраструктурою та гарною транспортною розв’язкою. Однак будинок ніхто будувати не планував, а шахраї після отримання грошей просто зникли і переховувались впродовж шести років.

Організатором шахрайської схеми виявився 44 річний місцевий мешканець. Разом із ще двома своїми спільниками — чоловіками 43-х та 61-років — на початку 2017 року заснували житлобудівельну компанію у місті та організували пункт продажу квартир майбутньої новобудови, яка мала б розміщуватися по вулиці Аркадія Голуба. Фігуранти переконували майбутніх власників квартир у привабливості локації, підкреслюючи розвинену інфраструктуру, вдале транспортне сполучення та можливість за невеликі гроші мати жило комфорт-класу майже у Києві.

При цьому, квадратними метрами ділки торгували без будь-яких дозвільних документів, а інвесторам будівництва надавали неправдиву інформацію про законність здійснення забудови.

Читайте також В Одеській обласній МСЕК викрили багатомільйонну схему заробітків на фіктивній інвалідності

«На гачок» аферистів потрапило більше 20 інвесторів, які за підробними договорами сплатили пайові внески на рахунок забудовника. Серед оманутих вкладників було кілька сімей правоохоронців.

Псевдозабудовники з Броварів нажилися на інвесторах на суму понад 14 мільйонів гривень. Невдовзі отримані кошти фігуранти розділили та зникли. Фірма забудовника, як виявилось згодом, діяла лише на папері. У межах захисту системи було проведено низку оперативно-розшукових заходів та експертних досліджень.

Читайте також У Дніпрі посадовці привласнили 10 мільйонів, завищуючи ціни на товари для війська

За цей період підозрювані роз’їхались по різних областях України, намагаючись замести сліди та розпочати життя під новою легендою.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції вже повідомили фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.