У BMW переконані: великі акумулятори в електромобілях не мають сенсу, ефективність важливіша — Finance.ua
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У BMW переконані: великі акумулятори в електромобілях не мають сенсу, ефективність важливіша

Технології&Авто
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У BMW переконані: великі акумулятори в електромобілях не мають сенсу, ефективність важливіша
У BMW переконані: великі акумулятори в електромобілях не мають сенсу, ефективність важливіша, Фото: InsideEVs
Більшість водіїв вважають запас ходу головною характеристикою електромобіля, а найпростішим способом збільшити діапазон є встановлення більших акумуляторів. Однак, як показали Tesla та деякі інші автовиробники протягом багатьох років, ефективність так само важлива, як і ємність акумулятора, щоб дозволити електромобілю проїхати якомога далі без зупинки для підзарядки.
Про це пише InsideEVs.
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Одним із таких автовиробників є BMW. І хоч німецький бренд і має акумулятор на понад 100 кіловат-годин в i7 та iX, але це, ймовірно, максимум, адже керівник розвитку BMW Френк Вебер вважає, що компанії не можуть робити батареї все більшими і більшими, тому що тоді електромобілі не матимуть сенсу.

Вибір між великою батареєю та екологічністю

Він зазначив, що водії багато говорять про електромобілі, які здатні подолати 1000 кілометрів на одному заряді.
Але такий автомобіль створює невиправдано великий вуглецевий слід. Натомість робота над ефективністю автомобіля набагато важливіша, ніж розмір батареї.
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За даними BMW, небагато людей долають відстані в кілька сотень кілометрів на електричних автомобілях, тому компанія робить акцент на ефективності.
Наприклад, майбутні електромобілі Neue Klasse будуть оснащені новими циліндричними елементами, які були розроблені BMW.
Автовиробник стверджує, що вони запропонують на 30% швидшу зарядку в порівнянні з поточними елементами, дозволяючи заряджати приблизно 460 кілометрів всього за десять хвилин.
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Говорячи про електромобілі з твердотільними акумуляторами, які вважають наступною проривною технологією в сфері, Вебер зазначає, що до масової появи таких автівок на дорогах ще приблизно десятиліття.
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