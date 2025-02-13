Lucid Motors відходить від автомобільного бізнесу: компанія стане новим Intel для електрокарів — Finance.ua

Lucid Motors відходить від автомобільного бізнесу: компанія стане новим Intel для електрокарів Сьогодні 23:20 — Технології&Авто

Lucid Motors відходить від автомобільного бізнесу: компанія стане новим Intel для електрокарів

Lucid Motors планує змінити свою стратегію, роблячи акцент не лише на випуску автомобілів, але й на продажі технологій електродвигунів та акумуляторів іншим автовиробникам.

За словами генерального директора компанії Пітера Роулінсона, у майбутньому до 80% бізнесу Lucid зосередиться на ліцензуванні технологій, а лише 20% - на продажі власних машин.

На саміті BloombergNEF у Сан-Франциско Роулінсон зазначив, що Lucid прагне до моделі, аналогічної Intel: компанія планує стати ключовим постачальником технологій для великих автовиробників. Lucid розраховує, що її інноваційні рішення допоможуть прискорити розробку електромобілів у інших виробників.

Lucid вже продемонструвала свої можливості, випустивши Lucid Air, який першим подолав позначку 800 км запасу ходу. Його топова версія Air Sapphire розвиває 1234 к.с. і розганяється до 100 км/год менш ніж за 2 секунди. Головний козир Lucid — енергоефективність, що дозволяє досягати високої потужності з меншою кількістю акумуляторних елементів.

Компанія вже уклала контракт на 450 млн доларів з Aston Martin, надаючи британській марці електродвигуни, акумуляторні технології та зарядні системи. Виробництво компонентів буде організовано на заводі Lucid в Аризоні.

Lucid не планує самостійно випускати комплектуючі для всіх клієнтів. Натомість компанія запропонує ліцензування, зберігаючи контроль над програмним забезпеченням, що керує силовими установками.

Ampercar За матеріалами:

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