Volvo представила недорогий і потужний електрокросовер для бездоріжжя — Finance.ua
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Volvo представила недорогий і потужний електрокросовер для бездоріжжя

Технології&Авто
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Volvo представила недорогий і потужний електрокросовер для бездоріжжя
Volvo представила недорогий і потужний електрокросовер для бездоріжжя
У лінійці Volvo EX30 2025 відбулося поповнення. Електрокросовер отримав варіант підвищеної прохідності Cross Country.
Його презентували за полярним колом у Швеції, а подробиці моделі розкрили на офіційному сайті шведського виробника.
Новий Volvo EX30 Cross Country позиціонують, як авто для любителів пригод та активного відпочинку на природі, яке не шкодить довкіллю. Електрокар мало чим відрізняється від передсерійного концепта, який показали в 2023 році.
Кросовер Volvo EX30 Cross Country отримав пластиковий обвіс та великі 18-дюймові диски. Його кліренс збільшили і додали захист днища. Крім того, електрокар вирізняється чорним декором спереду і ззаду, а на даху можна встановити багажник. У салоні змінили оздоблення.
Кросовер отримав захисний обвіс та позашляхові шини
Кросовер отримав захисний обвіс та позашляхові шини, Фото: Volvo
Електромобіль Volvo EX30 Cross Country пропонують виключно у потужному повнопривідному виконанні з двома моторами на 428 к. с. Батарея ємністю 69 кВт∙год забезпечує запас ходу в 427 км, а її швидка зарядка на 80% займає 26 хвилин.
Ціна Volvo EX30 Cross Country поки не називається, проте відомо, що електрокросовер залишиться доволі недорогим, адже стандартна модель із 428-сильною установкою коштує в Україні приблизно 1,6 млн гривень.
За матеріалами:
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