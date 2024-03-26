У Білому домі зробили заяву про терміни схвалення Конгресом допомоги Україні — Finance.ua
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У Білому домі зробили заяву про терміни схвалення Конгресом допомоги Україні

Казна та Політика
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У Білому домі зробили заяву про терміни схвалення Конгресом допомоги Україні
У Білому домі зробили заяву про терміни схвалення Конгресом допомоги Україні
Білий дім хоче, щоб спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виніс на обговорення питання допомоги Україні негайно.
Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.
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«Я не можу говорити про їхній графік. Ми хочемо, щоб це сталося негайно. Відразу. Уперше ми запропонували це ще в жовтні минулого року», — сказала вона, коментуючи заяву голови комітету Палати представників із закордонних справ Майкла Маккола про те, що буде розглянуто після великодніх канікул, тобто після 9 квітня.
За її словами, пакет допомоги Україні буде схвалено у Палаті представників, оскільки має двопартійну підтримку, якщо буде поставлено на обговорення.
«Ми закликаємо, ми заохочуватимемо і продовжуватимемо заохочувати спікера Джонсона винести цей законопроект на обговорення», — сказала Жан-П'єр.
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Як зазначила прессекретар, «ми бачимо, що відбувається в Україні. Вони здають позиції і - на полі бою. І це тому, що частково тому, що росія поводиться ще агресивніше через бездіяльність Конгресу».
Нагадаємо, що США вже кілька місяців практично не передають Україні нове озброєння. Це пов’язано з тим, що Конгрес не може схвалити для постачання нового фінансування.
Сенат США вже ухвалив законопроект, що передбачає близько 60 млрд доларів для України. Але документ досі не пройшов Палату представників. Спікер Палати представників Майк Джонсон відмовляється виносити ініціативу на розгляд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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