У Білому домі роз’яснили роль Маска в адміністрації Трампа — Finance.ua
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У Білому домі роз’яснили роль Маска в адміністрації Трампа

Світ
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У Білому домі роз’яснили роль Маска в адміністрації Трампа
У Білому домі роз’яснили роль Маска в адміністрації Трампа
Мільярдер Ілон Маск є співробітником Білого дому і старшим радником президента США Дональда Трампа. При цьому він не є співробітником Департаменту урядової ефективності (DOGE) і не має повноважень для ухвалення рішень.
Про йдеться у роз’ясненні Білого дому, передає Reuters.
Згідно з заявою, підписаною директором Адміністративного управління Білого дому Джошуа Фішером, Ілон Маск може лише консультувати президента і передавати президентські директиви.
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«Як і інші старші радники Білого дому, Маск не має ні фактичних, ні формальних повноважень самостійно ухвалювати урядові рішення», — йдеться в роз’ясненні.
У заяві Фішера, поданій у справі, порушеній проти Маска штатом Нью-Мексико, йдеться про те, що Маск не є співробітником служби DOGE США або тимчасової організації служби DOGE США.
«Маск не є адміністратором служби DOGE США», — додав Фішер.
Маск почав відкрито підтримувати Дональда Трампа у його передвиборчій кампанії після замаху на республіканця, який стався у штаті Пенсильванія влітку 2024 року.
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Газета The Hill писала, що Маск просить громадськість підписати петицію, яка містить дві поправки до Конституції США, які, згідно з описом петиції, «гарантують свободу слова та право на володіння зброєю».
Вона створена для підтримки президентської кампанії Дональда Трампа організація PAC «Америка» сподівається отримати щонайменше мільйон підписів зареєстрованих виборців у семи ключових штатах перед президентськими виборами: Пенсильванії, Джорджії, Неваді, Аризоні, Мічигані, Вісконсині та Північній Кароліні.
Після того, як Трамп виграв президентські вибори, то створив Департамент ефективності уряду (DOGE) і сказав, що доручить Ілону Маску очолити його.
За матеріалами:
suspilne.media
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