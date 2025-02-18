У Білому домі роз’яснили роль Маска в адміністрації Трампа — Finance.ua

У Білому домі роз’яснили роль Маска в адміністрації Трампа Сьогодні 22:13 — Світ

У Білому домі роз’яснили роль Маска в адміністрації Трампа

Мільярдер Ілон Маск є співробітником Білого дому і старшим радником президента США Дональда Трампа. При цьому він не є співробітником Департаменту урядової ефективності (DOGE) і не має повноважень для ухвалення рішень.

Про йдеться у роз’ясненні Білого дому, передає Reuters.

Згідно з заявою, підписаною директором Адміністративного управління Білого дому Джошуа Фішером, Ілон Маск може лише консультувати президента і передавати президентські директиви.

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«Як і інші старші радники Білого дому, Маск не має ні фактичних, ні формальних повноважень самостійно ухвалювати урядові рішення», — йдеться в роз’ясненні.

У заяві Фішера, поданій у справі, порушеній проти Маска штатом Нью-Мексико, йдеться про те, що Маск не є співробітником служби DOGE США або тимчасової організації служби DOGE США.

«Маск не є адміністратором служби DOGE США», — додав Фішер.

Маск почав відкрито підтримувати Дональда Трампа у його передвиборчій кампанії після замаху на республіканця, який стався у штаті Пенсильванія влітку 2024 року.

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Газета The Hill писала, що Маск просить громадськість підписати петицію, яка містить дві поправки до Конституції США, які, згідно з описом петиції, «гарантують свободу слова та право на володіння зброєю».

Вона створена для підтримки президентської кампанії Дональда Трампа організація PAC «Америка» сподівається отримати щонайменше мільйон підписів зареєстрованих виборців у семи ключових штатах перед президентськими виборами: Пенсильванії, Джорджії, Неваді, Аризоні, Мічигані, Вісконсині та Північній Кароліні.

Після того, як Трамп виграв президентські вибори, то створив Департамент ефективності уряду (DOGE) і сказав, що доручить Ілону Маску очолити його.

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