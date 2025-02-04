Маск отримав посаду спеціального держслужбовця в адміністрації Трампа — Finance.ua
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Маск отримав посаду спеціального держслужбовця в адміністрації Трампа

Світ
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Маск отримав посаду спеціального держслужбовця в адміністрації Трампа
Маск отримав посаду спеціального держслужбовця в адміністрації Трампа
Американському мільярдеру, засновнику компанії з виробництва електромобілів Tesla та аерокосмічної компанії SpaceX Ілону Маску Білий дім надав офіційний статус спеціального держслужбовця.
Про це повідомляє СNN з посиланням на представника Білого дому.
Уточнюється, що згідно з цим статусом мільярдер і технологічний підприємець Ілон Маск не є волонтером, але й не є штатним федеральним службовцем. Він не отримує зарплату і має надсекретний допуск до державної таємниці.
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Як пише видання, спеціальним державним службовцем є «будь-хто, хто працює або має працювати на уряд протягом 130 днів або менше протягом 365 днів».
Маск на цій посаді підпадає під дію федерального закону про конфлікт інтересів, який забороняє державним службовцям брати участь у справах, які можуть вплинути на їхні фінансові інтереси. Цей закон може застосовуватися в кримінальному або цивільному контексті, але його може виконувати лише Міністерство юстиції.
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Варто нагадати, що Ілон Маск використав свою величезну фінансову вагу і широку популярність у світі, щоб допомогти кандидату від Республіканської партії Дональду Трампу провести успішну кампанію і знову стати президентом США. Бізнесмен вклав у його виборчу кампанію $200 млн, проте ці інвестиції виявились дуже успішними: після перемоги Дональда Трампа на виборах статки Маска зросли на 66% і перевищили 400 мільярдів доларів, що стало історичним рекордом, за даними Bloomberg.
Але зв’язок Маска з програмою Трампа впливає на його зовнішній бізнес. Після того, як Трамп оголосив, що введе 25% мито для Канади, канадська провінція Онтаріо заявила, що скасовує контракт із Starlink, супутниковим інтернет-сервісом Маска.
За матеріалами:
Діло
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