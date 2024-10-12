У Берліні запровадили систему для моніторингу заповненості вагонів перед прибуттям потяга S-Bahn — Finance.ua
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У Берліні запровадили систему для моніторингу заповненості вагонів перед прибуттям потяга S-Bahn

Технології&Авто
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У Берліні запровадили систему для моніторингу заповненості вагонів перед прибуттям потяга S-Bahn
У Берліні запровадили систему для моніторингу заповненості вагонів перед прибуттям потяга S-Bahn, Фото: Deutsche Presse-Agentur
У Берліні пасажири міської залізниці тепер можуть бачити, наскільки заповнені вагони ще до прибуття поїзда.
Про це повідомляє Deutsche Bahn.
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Пілотний проєкт під назвою Lightgate запустили на шести станціях: Alexanderplatz, Hackescher Markt, Friedrichstraße, Hermannstraße, Bellevue та Hauptbahnhof.

Як це працює

Для цього вздовж колії встановили спеціальні сенсори, які зчитують й аналізують кількість пасажирів у вагонах. Цю інформацію передають на екрани на платформі, які й показують заповненість.
Зелений колір показує, що у вагоні багато вільного місця, жовтий свідчить про середню заповненість, а червоний колір значить, що місця мало.
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Сенсори правильно рахують кількість пасажирів у вагонах в межах 90% точності, йдеться на сайті міста Берлін.
Мета — зібрати дані, які мають допомогти покращити досвід користування S-Bahn для містян.
Проєкт Lightgate спільно фінансують Deutsche Bahn, а також федеральні землі Берлін і Бранденбург. Загальна вартість проєкту складає 900 тисяч євро. Програма триватиме кілька років.

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За матеріалами:
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