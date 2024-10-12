У Берліні запровадили систему для моніторингу заповненості вагонів перед прибуттям потяга S-Bahn — Finance.ua

У Берліні запровадили систему для моніторингу заповненості вагонів перед прибуттям потяга S-Bahn Сьогодні 02:21 — Технології&Авто

У Берліні запровадили систему для моніторингу заповненості вагонів перед прибуттям потяга S-Bahn, Фото: Deutsche Presse-Agentur

У Берліні пасажири міської залізниці тепер можуть бачити, наскільки заповнені вагони ще до прибуття поїзда.

Про це повідомляє Deutsche Bahn.

Пілотний проєкт під назвою Lightgate запустили на шести станціях: Alexanderplatz, Hackescher Markt, Friedrichstraße, Hermannstraße, Bellevue та Hauptbahnhof.

Як це працює

Для цього вздовж колії встановили спеціальні сенсори, які зчитують й аналізують кількість пасажирів у вагонах. Цю інформацію передають на екрани на платформі, які й показують заповненість.

Зелений колір показує, що у вагоні багато вільного місця, жовтий свідчить про середню заповненість, а червоний колір значить, що місця мало.

Читайте також Смартфони OnePlus знову заборонили продавати в Німеччині

Сенсори правильно рахують кількість пасажирів у вагонах в межах 90% точності, йдеться на сайті міста Берлін.

Мета — зібрати дані, які мають допомогти покращити досвід користування S-Bahn для містян.

Проєкт Lightgate спільно фінансують Deutsche Bahn, а також федеральні землі Берлін і Бранденбург. Загальна вартість проєкту складає 900 тисяч євро. Програма триватиме кілька років.

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

The Village Україна За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.