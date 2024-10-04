У Німеччині запускають «найпотужніший в історії генератор»: як його використовуватимуть — Finance.ua

У Німеччині запускають «найпотужніший в історії генератор»: як його використовуватимуть Сьогодні 04:06 — Технології&Авто

У Німеччині запускають «найпотужніший в історії генератор»: як його використовуватимуть, www.ecoticias.com

Німецька компанія RWE реалізує ініціативу з виробництва зеленого водню потужністю 300 МВт на електростанції в Лінгені. У межах третьої фази цього проєкту компанії Sunfire і Bilfinger вводять в експлуатацію новий електролізний завод на 100 МВт, пише портал ECOticias.

Повідомляється, що лужний електролізер від Sunfire потужністю 100 МВт розширить загальні можливості цієї ініціативи. Установка включатиме 10 лужних модулів під тиском, здатних генерувати 10 МВт екологічного водню.

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Як зазначають у виданні, лужний електролізер Sunfire стане основою ініціативи RWE під назвою GET H2 Nukleus. Мета цього проєкту — забезпечення промислових споживачів екологічно чистим воднем.

Новий електролізний завод планують ввести в експлуатацію 2027 року. Очікується, що він вироблятиме до двох тонн водню на годину, задовольняючи істотну частку енергетичних потреб промисловості в країні. Автори статті називають проєкт «найпотужнішим в історії генератором».

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Зі свого боку компанія Bilfinger, яка є лідером у галузі промислового виробництва, займатиметься впровадженням технології електролізу в наявну інфраструктуру RWE. Зокрема, йдеться про розробку, постачання, а також установку допоміжних систем, таких як очищення води і водню, компресія, а також технології управління.

За словами гендиректора Bilfinger Томаса Шульца, новий електролізний завод у Лінгені є «основоположним елементом» у переході енергетичних систем Німеччини на більш ефективні та екологічні технології.

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