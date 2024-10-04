Смартфони OnePlus знову заборонили продавати в Німеччині — Finance.ua

Смартфони OnePlus знову заборонили продавати в Німеччині 04.10.2024, 00:42 — Технології&Авто

Смартфони OnePlus знову заборонили продавати в Німеччині

Зовсім недавно OPPO вирішила свій конфлікт з Nokia стосовно патентів. Схоже, що китайський виробник перебував у стабільному становищі, оскільки йому вдалося відновити продажі телефонів OnePlus у Німеччині. Однак знову виникли заборони на реалізацію пристроїв OnePlus у Німеччині та цього разу причина не пов’язана з Nokia.

Хоча проблема з Nokia вирішилася, інша компанія виявила можливі порушення патентних прав у продукції OnePlus. Тепер InterDigital стверджує, що технології 5G використовуються без дозволу. Ця компанія займається дослідженнями та розробками в галузі бездротових технологій.

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Німеччина знову заборонила продаж телефонів OnePlus у зв’язку з новим патентним розглядом. В офіційній заяві йдеться: «OnePlus високо цінує права інтелектуальної власності та доступ до стандартних основних патентів, що важливо для розвитку інновацій у галузі. Ми маємо намір вести переговори з InterDigital для мирного вирішення цього питання. Тим часом ми, як і раніше, надаватимемо нашим європейським користувачам якісні товари та послуги».

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Наразі OnePlus і InterDigital ведуть переговори для вирішення нового конфлікту. Однак залишається незрозумілим, скільки часу знадобиться OnePlus, щоб відновити продажі своїх смартфонів. Судовий процес, очевидно, стосується виключно телефонів OnePlus, оскільки компанія продовжує пропонувати інші свої продукти. На цей час жителі Німеччини можуть придбати OnePlus Pad 2, Buds Pro 3 і Watch 2 через офіційний сайт компанії.

На вирішення спору з Nokia пішло приблизно два роки. У цей період OnеPlus була змушена припинити продаж телефонів у Європі. Цього разу компанія, ймовірно, прагне швидше знайти компроміс. До того ж очікується вихід OnеPlus 13, який викликає великий інтерес серед європейських фанатів мобільних технологій. Якщо OnеPlus не встигне підготуватися до цього часу, вона може втратити значну кількість потенційних покупців.

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