У березні НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку в 1,5 рази — Finance.ua

У березні НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку в 1,5 рази Вчора 15:44 — Валюта

У березні НБУ купив на міжбанку $5 млн (у лютому — $28 млн).

Таким чином, чистий продаж валюти Нацбанком (різниця між обсягом продажу та обсягом придбання) у березні склав $1,669 млрд. У лютому цей показник дорівнював $2,431 млрд (різниця між березнем та лютим — $0,762 млрд або в 1,46 рази).

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Для порівняння, у січні НБУ продав на міжбанку $3,111 млрд, купив $29 млн, а сальдо складало $3,082 млрд.

З початку 2023 року (за січень-березень) НБУ продав на міжбанку $7,243 млрд, купив $61,30 млн, а негативне сальдо склало $7,182 млрд.

За 2022 рік регулятор продав на міжбанку $26,381 млрд і 1,789 млрд євро, а купив — $3,268 млрд і 110,97 млн євро. Різниця між обсягом продажу та обсягом придбання доларів склала $23,113 млрд, а по євро — 1,678 млрд.

Здійснюючи продаж валюти на міжбанку, Нацбанк зменшує курсовий тиск на гривню, згладжує ринкові коливання та підтримує курс національної валюти.

Як повідомлялося, у лютому НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку на 21% у порівнянні з січнем.

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