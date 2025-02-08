У Бельгії платять працівникам за поїздки на роботу велосипедом — Finance.ua

У Бельгії платять працівникам за поїздки на роботу велосипедом Сьогодні 01:32 — Технології&Авто

У Бельгії платять працівникам за поїздки на роботу велосипедом, Фото: freepik

У Бельгії запровадили спеціальні компенсації для працівників і платять тому, хто їздить на роботу велосипедом.

Про це пише Brussels Times.

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Це зробили для того, щоб збільшити кількість працівників, які користуватимуться велосипедами замість авто й громадського транспорту.

Скільки можна заробити

За один кілометр на велосипеді працівникам платять 0,28 євро [приблизно 12 гривень].

Так деяким бельгійцям вдалося заробити додаткові 800 євро [приблизно 34,5 тисячі гривень].

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У 2024-му кожен шостий працівник (15%) у Бельгії їздив на роботу на велосипеді. У середньому вони заробили по 460 євро на рік [майже 20 тисяч гривень] або 38 євро на місяць [приблизно 1650 гривень].

Хто найчастіше їздить на велосипеді

Велосипедні поїздки на роботу переважно обирають ті, хто живе за п’ять кілометрів від офісу.

Водночас працівники, які живуть за 20−30 кілометрів від місця роботи рідше обирають велосипеди.

The Village Україна За матеріалами:

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