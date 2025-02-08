У Бельгії платять працівникам за поїздки на роботу велосипедом — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Бельгії платять працівникам за поїздки на роботу велосипедом

Технології&Авто
32
У Бельгії платять працівникам за поїздки на роботу велосипедом
У Бельгії платять працівникам за поїздки на роботу велосипедом, Фото: freepik
У Бельгії запровадили спеціальні компенсації для працівників і платять тому, хто їздить на роботу велосипедом.
Про це пише Brussels Times.
Читайте також
Це зробили для того, щоб збільшити кількість працівників, які користуватимуться велосипедами замість авто й громадського транспорту.

Скільки можна заробити

За один кілометр на велосипеді працівникам платять 0,28 євро [приблизно 12 гривень].

Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐

Так деяким бельгійцям вдалося заробити додаткові 800 євро [приблизно 34,5 тисячі гривень].
Читайте також
У 2024-му кожен шостий працівник (15%) у Бельгії їздив на роботу на велосипеді. У середньому вони заробили по 460 євро на рік [майже 20 тисяч гривень] або 38 євро на місяць [приблизно 1650 гривень].

Хто найчастіше їздить на велосипеді

Велосипедні поїздки на роботу переважно обирають ті, хто живе за п’ять кілометрів від офісу.
Водночас працівники, які живуть за 20−30 кілометрів від місця роботи рідше обирають велосипеди.
За матеріалами:
The Village Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.