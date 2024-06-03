Acer представила електросамокати та електровелосипед (фото) — Finance.ua
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Acer представила електросамокати та електровелосипед (фото)

Технології&Авто
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Acer представила електросамокати та електровелосипед (фото)
Acer представила електросамокати та електровелосипед (фото)
Компанія Acer повідомила про вихід на український ринок трьох нових міських електричних транспортних засобів. Користувачам пропонуються електросамокати ES Series 3 Advance й ES Series 5 Advance, а також електровелосипед eUrban eBike R.
Самокат Acer ES Series 5 Advance майже на 40% потужніший за свого попередника. Він отримав 36-вольтовий двигун на 500 Вт з піковою потужністю 833 Вт, який забезпечує розгін до максимальної дозволеної швидкості 25 км/год. Самокат забезпечує підйом дорогами з ухилом 22% та витримує навантаження до 120 кг. Вага новинки становить 18,5 кг, а розміри в розкладеному вигляді - 121×49×120 см. Це складаний електросамокат з алюмінієвою рамою та 10-дюймовими колесами з ПУ шинами.
Acer представила електросамокати та електровелосипед (фото)
Acer ES Series 5 Advance має кліренс 11 см та функцію круїз-контролю. Самокат має амортизатор задньої підвіски та чотири режими швидкості від 6 км/год до 25 км/год. Спортивний режим забезпечує максимальну потужність, що корисно на крутих підйомах угору. Місткість літій-іонного акумулятора становить 16 А·год, що дозволяє долати до 60 км на одному заряді.
Acer представила електросамокати та електровелосипед (фото)
Модель Acer ES Series 3 Advance легша та компактніша. Вона має вагу 16 кг та розміри 107×49×120 см, а діаметр коліс становить 8,5 дюйма з кліренсом 8,5 см. Пристрій обладнано літій-іонним акумулятором на 7,8 А·год, який забезпечує дальність ходу до 20−25 км. Комплектний 36-вольтовий двигун на 350 Вт з піковою потужністю 728 Вт забезпечує розгін до 25 км/год. Самокат має вантажність до 120 кг та здатен прямувати вгору під ухилом до 20%. Як і старша модель, він має чотири режими швидкості.
Acer представила електросамокати та електровелосипед (фото)
Електровелосипед Acer eUrban eBike R пропонує поєднання звичного досвіду педалювання з можливостями двигуна потужністю 250 Вт. Пристрій має габарити 180×65×108 см та важить 21 кг. Модель розрахована на сумарну вантажність 120 кг, забезпечує максимальну швидкість руху з використанням двигуна 25 км/год, а знімний літій-іонний акумулятор на 504 Вт∙год забезпечує запас ходу до 110 км. Велосипед обладнаний компонентами Shimano, зокрема дисковими гальмами та 9-швидкісною трансмісією. Монохромний дисплей діагоналлю 1,4 дюйма або ж спеціалізований застосунок відображають усю важливу інформацію про пристрій та поточну поїздку: швидкість та рівень заряду батареї, режим швидкості, дистанцію, мапу тощо. Застосунок також виконує функції пошуку велосипеда у випадку його втрати.
За матеріалами:
ITC.ua
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