Renault представила новий електричний велосипед (фото) — Finance.ua

Renault представила новий електричний велосипед (фото) Сьогодні 23:29 — Технології&Авто

Renault починає продажі легких електровелосипедів. На ринок виходить нова модель Snow вартістю 1300 євро і це найдешевший електричний Renault. Про неї розповіли на сайті L’Argus.

Новий Renault Snow виготовили у співробітництві з французьким виробником вело техніки Velobacene. Це невеликий міський електробайк із алюмінієвою рамою, який важить 22 кг.

Велосипед витриманий у стилістиці нового електрокросовера Renault 4 E-Tech та доступний у кольорах із його палітри. Він розрахований на велосипедистів ростом від 156 до 180 см.

Невеликі 20-дюймові шини мають високий профіль, а підвіска посилена, тобто Renault Snow пристосований до легкого бездоріжжя. До того ж, електробайк легко складається усього за 10 секунд.

Електромотор потужністю 0,35 к. с. (0,25 кВт) дозволяє розвивати 25 км/год. Сповільнюють його дискові гальма. Батарея на 10 А∙год забезпечує запас ходу в 40 км. Вона знімається, а ще її можна заряджати від Renault 4 E-Tech.

Для Renault Snow пропонують низку різноманітних аксесуарів. Його можна оснастити багажником (він витримує до 25 кг), бризковиками, діодною оптикою та USB-портом для підзарядки ґаджетів.

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