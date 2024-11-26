Renault представила новий електричний велосипед (фото) — Finance.ua
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Renault представила новий електричний велосипед (фото)

Технології&Авто
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Renault починає продажі легких електровелосипедів. На ринок виходить нова модель Snow вартістю 1300 євро і це найдешевший електричний Renault. Про неї розповіли на сайті L’Argus.
Новий Renault Snow виготовили у співробітництві з французьким виробником вело техніки Velobacene. Це невеликий міський електробайк із алюмінієвою рамою, який важить 22 кг.
Renault представила новий електричний велосипед (фото)
Велосипед витриманий у стилістиці нового електрокросовера Renault 4 E-Tech та доступний у кольорах із його палітри. Він розрахований на велосипедистів ростом від 156 до 180 см.
Невеликі 20-дюймові шини мають високий профіль, а підвіска посилена, тобто Renault Snow пристосований до легкого бездоріжжя. До того ж, електробайк легко складається усього за 10 секунд.
Renault представила новий електричний велосипед (фото)
Електромотор потужністю 0,35 к. с. (0,25 кВт) дозволяє розвивати 25 км/год. Сповільнюють його дискові гальма. Батарея на 10 А∙год забезпечує запас ходу в 40 км. Вона знімається, а ще її можна заряджати від Renault 4 E-Tech.
Для Renault Snow пропонують низку різноманітних аксесуарів. Його можна оснастити багажником (він витримує до 25 кг), бризковиками, діодною оптикою та USB-портом для підзарядки ґаджетів.
За матеріалами:
Фокус
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