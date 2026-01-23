У 2025 році в Україні розпочали процедуру банкрутства понад 2 тис. компаній Сьогодні 13:35

Станом на 1 січня 2026 року у процедурах банкрутства перебувало 5486 суб’єктів.

Протягом 2025 року суди відкрили 2156 проваджень у справах про банкрутство та закрили 1528 таких справ.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

Стан процедур банкрутства

Станом на 1 січня 2026 року у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) перебувало 5486 суб’єктів, зокрема:

3412 юридичних осіб, у тому числі 165 державних підприємств і господарських товариств із державною часткою понад 50%;

2074 фізичні особи та фізичні особи — підприємці.

Серед юридичних осіб:

19% перебували у процедурі розпорядження майном;

5% — у процедурі санації;

76% — визнано банкрутами та відкрито ліквідаційну процедуру.

Серед фізичних осіб:

88% перебували у процедурі реструктуризації боргів;

12% — у процедурі погашення боргів.

Щодо державних підприємств і господарських товариств із державною часткою понад 50%:

24% перебували у процедурі розпорядження майном;

14% — у процедурі санації;

62% — у ліквідаційній процедурі.

Судова практика у справах про банкрутство

Протягом 2025 року суди відкрили 2156 проваджень у справах про банкрутство (неплатоспроможність) та закрили 1528 таких справ.

Представники державного органу з питань банкрутства взяли участь у 724 судових засіданнях у справах про банкрутство державних підприємств і господарських товариств із державною часткою.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що минулого року 780 компаній в Україні розпочали процедуру судового банкрутства. Це становить лише близько 10% від загальної кількості припинень бізнесів. Загалом торік 8 191 компанія проходила процедуру, пов’язану з припиненням або зміною роботи бізнесу. Найбільше банкрутств зафіксовано в оптовій торгівлі — 266 підприємств.

Крім того, понад 250 тисяч ФОПів закрилось в Україні за 11 місяців 2025 року. У середньому, ФОПи живуть 2 роки та 4 місяці. «Довгожителями» є підприємці, що займаються складською діяльністю, а найменш «живучими» виявились ФОПи-кур'єри.

