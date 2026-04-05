У 2025 році прибуток BYD знизився на 19%

Продажі BYD сповільнилися на тлі ослаблення внутрішнього попиту та жорсткої конкуренції

Виторг китайської BYD у 2025 році зріс на 3,5% - до 803,96 млрд юанів ($112,55 млрд), тоді як чистий прибуток впав на 19% - до 32,62 млрд юанів ($4,57 млрд). Це перше падіння прибутку компанії за останні чотири роки.

Про це пише The Wall Street Journal.

Чому сповільнилися продажі BYD

У четвертому кварталі виторг BYD склав 237,7 млрд юанів ($33,28 млрд), що на 14% менше, ніж роком раніше, а чистий прибуток кварталу опустився до 9,29 млрд юанів ($1,30 млрд), недотягнувши до прогнозу аналітиків Visible Alpha у 12,29 млрд юанів ($1,72 млрд).

Продажі компанії сповільнилися на тлі ослаблення внутрішнього попиту та жорсткої конкуренції, через що частка BYD на китайському ринку електромобілів у четвертому кварталі знизилася до 24,6% із 33% роком раніше, зазначають аналітики Bernstein.

Компанія прагне стимулювати попит за допомогою нових технологій. У березні BYD презентувала батарею для електромобілів, яку можна зарядити повністю за дев’ять хвилин на станціях швидкої зарядки, а за п’ять хвилин вона досягає 70% заряду.

Частина моделей середнього та преміального сегментів, включно з новим Denza Z9 GT, буде оснащена цією батареєю, яка дозволяє долати до 640 миль на одному заряді.

Читайте також Китайський BYD може придбати команду Формули-1

Аналітики Bernstein попереджають, що у першому кварталі компанія може стикнутися зі слабкими обсягами продажів та вищими витратами на матеріали, проте з другого кварталу очікується покращення динаміки продажів завдяки запуску нових моделей із технологією надшвидкої зарядки, розширенню міжнародної присутності та розвитку систем зберігання енергії.

На тлі слабших за очікування фінансових показників акції BYD у Гонконзі знизилися на 0,5% до 105,90 гонконзького долара ($13,61), а на біржі в Шеньчжені залишилися майже без змін на рівні 105,28 юанів ($14,74).

