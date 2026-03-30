Зарядка за 9 хвилин: на ринок вийшов електрокар BYD за $21 тис. (фото)
Новий BYD Song Ultra надійшов у продаж. Доступний сімейний електрокросовер багато оснащений, потужний і заряджається усього за 9 хвилин.
Ціна BYD Song Ultra на китайському ринку становить від 151 900 до 179 900 юанів ($21 000 — 24 800). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Електромобіль BYD Song Ultra — представник нової лінійки моделей китайського автовиробника. 4,8-метровий сімейний кросовер витриманий у традиційному сучасному стилі марки з розкосими фарами та ліхтарями на всю ширину кузова.
У салоні BYD Song Ultra встановили цифровий щиток приладів та поворотний 15,6-дюймовий тачскрін, також є проєкція на лобове скло. Передні сидіння отримали електропривід, підігрів, вентиляцію та масаж, а ще їх можна розкласти та перетворити на спальні місця. Об’єм багажника становить 730−1659 л, є і 150-літровий відсік спереду.
Новий BYD Song Ultra зі старту пропонують у задньопривідних модифікаціях потужністю 326 та 367 сил. Максимальна швидкість обмежена на позначці 210 км/год. Крім того, встановлені адаптивні амортизатори.
На вибір доступні батареї ємністю 68,4 та 82,7 кВт∙год: запас ходу становить, відповідно, 620 і 710 км. Нова архітектура підтримує надшвидку зарядку (потужністю 1,5 МВт) на 97% за 9 хвилин.
