Зарядка за 9 хвилин: на ринок вийшов електрокар BYD за $21 тис. (фото) Сьогодні 02:24 — Технології&Авто

Електрокросовер BYD Song Ultra надійшов у продаж

Новий BYD Song Ultra надійшов у продаж. Доступний сімейний електрокросовер багато оснащений, потужний і заряджається усього за 9 хвилин.

Ціна BYD Song Ultra на китайському ринку становить від 151 900 до 179 900 юанів ($21 000 — 24 800). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електромобіль BYD Song Ultra — представник нової лінійки моделей китайського автовиробника. 4,8-метровий сімейний кросовер витриманий у традиційному сучасному стилі марки з розкосими фарами та ліхтарями на всю ширину кузова.

У салоні BYD Song Ultra встановили цифровий щиток приладів та поворотний 15,6-дюймовий тачскрін, також є проєкція на лобове скло. Передні сидіння отримали електропривід, підігрів, вентиляцію та масаж, а ще їх можна розкласти та перетворити на спальні місця. Об’єм багажника становить 730−1659 л, є і 150-літровий відсік спереду.

Читайте також Xiaomi готує до випуску новий електрокросовер (фото)

Новий BYD Song Ultra зі старту пропонують у задньопривідних модифікаціях потужністю 326 та 367 сил. Максимальна швидкість обмежена на позначці 210 км/год. Крім того, встановлені адаптивні амортизатори.

На вибір доступні батареї ємністю 68,4 та 82,7 кВт∙год: запас ходу становить, відповідно, 620 і 710 км. Нова архітектура підтримує надшвидку зарядку (потужністю 1,5 МВт) на 97% за 9 хвилин.

Фокус

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.