У 2024 році зросли зарплати елеваторників на 10−25% - дослідження — Finance.ua

У 2024 році зросли зарплати елеваторників на 10−25% - дослідження Сьогодні 13:32 — Особисті фінанси

У 2024 році зросли зарплати елеваторників на 10−25% - дослідження

У 2024 році заробітні плати на елеваторах, включаючи оклади та погодинні ставки, збільшилися на 10−25%.

Про це йдеться у дослідженні Agrohub.

Аналітики Agrohub проаналізували 8 груп посад: керівництво елеватору, інженерна та енергетична служби, лабораторія, працівники виробництва, спеціалісти з обслуговування залізничних колій, трактористи та водії.

Як і раніше двома основними форми оплати праці залишаються місячна та погодинна.

Середньомісячний дохід за ключовими посадами складає:

головний інженер — 42 тис. грн. (31 тис. грн минулого року);

завідувач лабораторії — 35,1 тис. грн. (29 тис. грн у 2023);

головний енергетик — 35,4 тис. грн (28 тис. грн. у 2023).

Також в межах дослідження Agrohub прораховував структуру повного доходу по кожній посаді. На елеваторах немає єдиного підходу: коли всі співробітники на окладі або погодинній оплаті праці.

Наприклад, у завідувача лабораторії 83% складає постійна частина, 11% бонус і решта — інші доплати.

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У апаратника оброблення зерна в середньому — близько 57% змінний дохід, сформований за рахунок погодинних розцінок, 33% — інші доплати, 8% — відпускні, 2% — бонус.

Фонд оплати праці та оборотність

На елеваторах потужністю 30−50 тис. тонн ФОП на 1 тонну переробки зерна у фактичній вазі складає 11 396 грн, що на 28% більше ніж минулого року.

Слід відзначити, що цьогоріч тенденція до збільшення рукавного зберігання, що активно тривала у 2022−2023, призупинилась. Це в першу чергу пов’язано з тим, що виробники суттєво зменшили об’єми кукурдзи у сівозміні.

Учасники дослідження у межах своїх прогнозах на наступний сезон не очікують суттєвого росту кількості зерна, отже продуктивність праці не зросте, а витрати на ФОП вірогідно зростуть навпаки, що пов’язано з очікуваним ростом заробітних плат.

Чисельність персоналу та гендерний розподіл посад на елеваторах

Чисельність персоналу на елеваторах у порівнянні з попереднім роком майже не змінилась.

Середня чисельність співробітників у розразрахунку на 10 тис. тонн потужності елеватора складає 6, а у 2023 було 5.7.

Якщо говорити про гендерний розподіл посад, то на елеваторах 70% співробітників складають чоловіки, 30% — жінки.

Майже всі інженерні, керівні посади обіймають чоловіки, а жінки переважно працюють у лабораторіях, і цей баланс у порівнянні з минулим роком не змінився.

«Цьогоріч ми бачимо стабільність у кількості персоналу на елеваторах, незважаючи на економічні виклики. Компанії намагаються утримувати кадри, регулярно підвищуючи зарплати. Попри те, що оборотність зерна дещо знизилась, роботодавці продовжують інвестувати в оплату праці, розуміючи важливість кваліфікованих фахівців у галузі», — підсумовує керівник Agrohub HR360 Benchmarking Дмитро Лєбєдєв.

Нагадаємо, у третьому кварталі 2024 року середня зарплата зросла на 22,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 21 946 гривень.

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