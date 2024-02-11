У 2024 році збільшать виплату військовим за піднайом житла (інфографіка) — Finance.ua
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У 2024 році збільшать виплату військовим за піднайом житла (інфографіка)

Особисті фінанси
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Щороку переглядають компенсацію на піднайом житла для військовослужбовців, однак у 2023-му році суми не змінювались. Цього року виплату збільшать.
Про це пише АрміяInform.
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За окремим дорученням Міністра оборони, з 1 січня 2024 року встановлено такі розміри компенсації:
  • у Києві — 4560 гривень на місяць (+760 гривень, якщо порівняти з 2023 роком);
  • в обласних центрах — 3420 гривень (+570 гривень);
  • в інших населених пунктах — 2280 гривень (+380 гривень).
Суми компенсації для військових, у яких троє та більше членів сім'ї, збільшать у півтора рази.
У 2024 році збільшать виплату військовим за піднайом житла (інфографіка)

Хто має право на отримання виплати

Офіцери, рядові, сержанти, які проходять військову службу за контрактом, за місцем проходження військової служби згідно з наказом командира військової частини.
Військовослужбовці, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, не отримують компенсацію.

Довідка Finance.ua:

  • З 1 лютого 2024 року деякі військові, незалежно від того, чи знаходяться вони у районах проведення бойових дій, можуть отримати виплату 30 тис. гривень.
  • Військовослужбовці Одещини можуть скористатися іпотечним кредитом під 3% річних. Підписаний договір дасть змогу нашим захисникам отримати житло в кредит безвідсотково — 3% річних буде сплачуватися за рахунок коштів обласного бюджету.
За матеріалами:
Армія Inform
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