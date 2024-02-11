У 2024 році збільшать виплату військовим за піднайом житла (інфографіка) — Finance.ua

У 2024 році збільшать виплату військовим за піднайом житла (інфографіка) Сьогодні 15:23 — Особисті фінанси

Щороку переглядають компенсацію на піднайом житла для військовослужбовців, однак у 2023-му році суми не змінювались. Цього року виплату збільшать.

Про це пише АрміяInform.

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За окремим дорученням Міністра оборони, з 1 січня 2024 року встановлено такі розміри компенсації:

у Києві — 4560 гривень на місяць (+760 гривень, якщо порівняти з 2023 роком);

в обласних центрах — 3420 гривень (+570 гривень);

в інших населених пунктах — 2280 гривень (+380 гривень).

Суми компенсації для військових, у яких троє та більше членів сім'ї, збільшать у півтора рази.

Хто має право на отримання виплати

Офіцери, рядові, сержанти, які проходять військову службу за контрактом, за місцем проходження військової служби згідно з наказом командира військової частини.

Військовослужбовці, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, не отримують компенсацію.

Довідка Finance.ua:

З 1 лютого 2024 року деякі військові, незалежно від того, чи знаходяться вони у районах проведення бойових дій, можуть отримати виплату 30 тис. гривень.

Військовослужбовці Одещини можуть скористатися іпотечним кредитом під 3% річних. Підписаний договір дасть змогу нашим захисникам отримати житло в кредит безвідсотково — 3% річних буде сплачуватися за рахунок коштів обласного бюджету.



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