У 2024 році повертається індексація заробітної плати — Finance.ua
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У 2024 році повертається індексація заробітної плати

Казна та Політика
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У 2024 році повертається індексація заробітної плати
У 2024 році повертається індексація заробітної плати
У 2024 році поновлюється право працівників на проведення індексації заробітної плати.
Про це інформує Східне міжрегіональне управління Держпраці.
У 2023 році роботодавці були звільнені від обов’язку щодо нарахування індексації заробітної плати.
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«Статтею 39 Закону України „Про Державний бюджет України на 2024 рік“ від 09 листопада 2023 року № 3460-IX визначено, що обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2024 року», — сказано в повідомленні.
Тобто, у 2024 році право на проведення індексації заробітної плати працівників поновлюється.
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Підвищення грошових доходів громадян у зв’язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін, що публікується Держстатом не пізніше 10 числа кожного місяця.
Тобто базовим місяцем нарахування індексації зарплати буде грудень 2023 року, оскільки нарахування індексації відновили з 1 січня 2024 року. Якщо ж у січні буде підвищено заробітну плату, то базовим місяцем вважатиметься січень 2024 року.
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За матеріалами:
Finance.ua
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