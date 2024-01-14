У 2024 році повертається індексація заробітної плати — Finance.ua

У 2024 році повертається індексація заробітної плати Сьогодні 07:45 — Казна та Політика

У 2024 році повертається індексація заробітної плати

У 2024 році поновлюється право працівників на проведення індексації заробітної плати.

Про це інформує Східне міжрегіональне управління Держпраці.

У 2023 році роботодавці були звільнені від обов’язку щодо нарахування індексації заробітної плати.

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«Статтею 39 Закону України „Про Державний бюджет України на 2024 рік“ від 09 листопада 2023 року № 3460-IX визначено, що обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2024 року», — сказано в повідомленні.

Тобто, у 2024 році право на проведення індексації заробітної плати працівників поновлюється.

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Підвищення грошових доходів громадян у зв’язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін, що публікується Держстатом не пізніше 10 числа кожного місяця.

Тобто базовим місяцем нарахування індексації зарплати буде грудень 2023 року, оскільки нарахування індексації відновили з 1 січня 2024 року. Якщо ж у січні буде підвищено заробітну плату, то базовим місяцем вважатиметься січень 2024 року.

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