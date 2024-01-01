У 2024 році планують завершити деякі будівництва та капітальні ремонтні роботи: деталі від Дептрансу — Finance.ua

У 2024 році планують завершити деякі будівництва та капітальні ремонтні роботи: деталі від Дептрансу Сьогодні 13:45 — Казна та Політика

У 2024 році планують завершити деякі будівництва та капітальні ремонтні роботи: деталі від Дептрансу

У 2024 році планують завершити будівництва та капітальні ремонтні роботи на 17 об'єктах.

Про це розповів директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури Руслан Кандибор в інтерв'ю «Вечірньому Києву».

Кандибор каже, що цього року планують завершити реконструкцію Дегтярівського шляхопроводу та розв’язки на перетині вулиць Богатирської з Полярною, капітальний ремонт тротуарної частини проспекту Володимира Івасюка, ремонт вулиці Митрополита Василя Липківського, проспекту Повітрофлотського, Кільцевої дороги на ділянці від повороту у місто Вишневе до Жулянського шляхопроводу.

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Також обіцяють провести реставраційні роботи автопроїздів мосту Метро через Дніпро, реконструкцію шляхопроводу на перетині вулиці Будівельників з Броварським проспектом і Святошинсько-Броварською лінією метрополітену біля станції метро «Дарниця», а також капітальний ремонт чотирьох шляхопроводів.

Планують виконати капітальний ремонт трьох ділянок дощової каналізації, які підтоплює дощова вода. Зокрема ремонт каналізації по вулиці Пантелеймона Куліша, вулиці Табірній та по вулиці Оленівській у Подільському районі.

Кандибор зазначає, що у 2024 році продовжать будівництво для забезпечення транспортного руху з Подільського-Воскресенського мосту на вулицю Оноре де Бальзака. Також передбачили фінансування об'єктів будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі.

Планують облаштовувати інклюзивні об'єкти інфраструктури. Зокрема хочуть понизити бордюри та підвищити ділянки на зупинках комунального транспорту.

Він також розповів, що перші тріщини в тунелі на ділянці Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену з’явилися у березні 2011 року, через три місяці після відкриття станції «Деміївська». Наразі поблизу станції метро «Деміївська» пробурили свердловини для проведення геологічних досліджень. Об'єми та види робіт, які виконуватимуться на цій ділянці, визначать після отримання результатів досліджень.

Наразі розробляють проєктну документацію щодо підсилення опор мосту Метро. Роботи планують почати з наступного року, червона гілка метро працюватиме в штатному режимі під час виконання робіт.

«Роботи між станціями „Почайна“ та „Тараса Шевченка“ планувалися давно, наразі мова про їх перекриття не йде», — додає Кандибор.

Довідка Finance.ua:

між станціями метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» просідають тунелі, але «великих проблем немає», повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник. Під час ремонту на цій ділянці, який планують улітку 2024 року, можуть запустити човниковий рух. Рух потягів не будуть перекривати повністю, зупинятимуть рух одним тунелем, а не двома водночас;

на підготовку до ремонту перегінного тунелю між станціями метро «Либідська» й «Деміївська» витратять трохи більше за 21 мільйон гривень. КП «Київський метрополітен» провело закупівлю без оголошення конкурсу через «терміновість виконання робіт», зокрема, щоби нібито не допустити подальшої деформації тунелю до початку основних ремонтних робіт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

The Village Україна За матеріалами:

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