У Києві після ремонту відновили рух на ділянці Кільцевої дороги — Finance.ua
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У Києві після ремонту відновили рух на ділянці Кільцевої дороги

Казна та Політика
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У Києві після ремонту відновили рух на ділянці Кільцевої дороги
У Києві після ремонту відновили рух на ділянці Кільцевої дороги
Дорожники відновили рух транспорту ділянкою Кільцевої дороги від повороту в м. Вишневе до Жулянського шляхопроводу.
Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.
Зазначається, що у межах капітального ремонту за короткий проміжок часу дорожники проклали 1,5 км нових інженерних мереж дощової каналізації.
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Також для безпеки дорожнього руху киян і мешканців передмістя столиці фахівці облаштували новий дорожній одяг — конструкцію проїжджої частини автомобільної дороги.
Із наступного року планується продовження капітального ремонту Кільцевої дороги цієї ділянки, підкреслили в КМДА.
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Як повідомлялося, у 2021 році розпочалися роботи з оновлення Кільцевої дороги. Першим етапом став капітальний ремонт на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі, який був завершений улітку 2023 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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