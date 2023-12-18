У Києві після ремонту відновили рух на ділянці Кільцевої дороги — Finance.ua

У Києві після ремонту відновили рух на ділянці Кільцевої дороги Сьогодні 20:40 — Казна та Політика

У Києві після ремонту відновили рух на ділянці Кільцевої дороги

Дорожники відновили рух транспорту ділянкою Кільцевої дороги від повороту в м. Вишневе до Жулянського шляхопроводу.

Зазначається, що у межах капітального ремонту за короткий проміжок часу дорожники проклали 1,5 км нових інженерних мереж дощової каналізації.

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Також для безпеки дорожнього руху киян і мешканців передмістя столиці фахівці облаштували новий дорожній одяг — конструкцію проїжджої частини автомобільної дороги.

Із наступного року планується продовження капітального ремонту Кільцевої дороги цієї ділянки, підкреслили в КМДА.

Як повідомлялося, у 2021 році розпочалися роботи з оновлення Кільцевої дороги. Першим етапом став капітальний ремонт на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі, який був завершений улітку 2023 року.

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Укрінформ За матеріалами:

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