Кличко назвав нову дату відкриття Подільсько-Воскресенського мосту — Finance.ua

Кличко назвав нову дату відкриття Подільсько-Воскресенського мосту Вчора 19:45 — Казна та Політика

Кличко назвав нову дату відкриття Подільсько-Воскресенського мосту

Подільсько-Воскресенський міст у Києві, який будують вже 30 років, мали відкрити у грудні 2023 року. Втім, дати відкриття неодноразово змінювались і мер столиці Віталій Кличко назвав нову.

Про це сказав Віталій Кличко в ефірі Київ24.

Мешканці житлового масиву Троєщина на лівому березі зможуть дістатися на правий берег та проїхатися мостом вже до літа 2024 року.

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«Пандемія відтермінувала рух транспорту, здачу цього об'єкта. Ми його ще не здали, але, тим не менш, уже запустили рух транспорту. Це перший крок. Наступний крок ми плануємо влітку наступного року запустити вже його. Зараз тільки громадський транспорт за маршрутом № 111 від станції метро „Площа Українських Героїв“ до станції метро „Лівобережна“ курсує мостовим переходом», — сказав Кличко.

Нагадаємо, що Рада міністрів УРСР ще у 1986 році затвердила в генплані Києва на 1985−2005 роки необхідність збудувати міст через Дніпро. Його планували здати в експлуатацію до 2002 року. За ці роки план та кошторис робіт багато разів змінювався.

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Підготовчі роботи для будівництва моста почали в 1996 році, витративши на це 4 млн грн. Але вже через рік спорудження призупинили через складне фінансове становище.

У 2003 році міська влада відновила будівництва і з державного та місцевого бюджетів на це виділили 2,6 млн грн.

У 2011 році здали в експлуатацію першу чергу моста, а також відкрили рух по Гаванському мосту і естакаду на Набережно-Хрещатицькій.

У 2019 році Кличко заявляв, що за 1,5−2 роки міст добудують.

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