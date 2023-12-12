Кличко назвав нову дату відкриття Подільсько-Воскресенського мосту — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кличко назвав нову дату відкриття Подільсько-Воскресенського мосту

Казна та Політика
361
Кличко назвав нову дату відкриття Подільсько-Воскресенського мосту
Кличко назвав нову дату відкриття Подільсько-Воскресенського мосту
Подільсько-Воскресенський міст у Києві, який будують вже 30 років, мали відкрити у грудні 2023 року. Втім, дати відкриття неодноразово змінювались і мер столиці Віталій Кличко назвав нову.
Про це сказав Віталій Кличко в ефірі Київ24.
Мешканці житлового масиву Троєщина на лівому березі зможуть дістатися на правий берег та проїхатися мостом вже до літа 2024 року.
Читайте також
«Пандемія відтермінувала рух транспорту, здачу цього об'єкта. Ми його ще не здали, але, тим не менш, уже запустили рух транспорту. Це перший крок. Наступний крок ми плануємо влітку наступного року запустити вже його. Зараз тільки громадський транспорт за маршрутом № 111 від станції метро „Площа Українських Героїв“ до станції метро „Лівобережна“ курсує мостовим переходом», — сказав Кличко.
Нагадаємо, що Рада міністрів УРСР ще у 1986 році затвердила в генплані Києва на 1985−2005 роки необхідність збудувати міст через Дніпро. Його планували здати в експлуатацію до 2002 року. За ці роки план та кошторис робіт багато разів змінювався.
Читайте також
Підготовчі роботи для будівництва моста почали в 1996 році, витративши на це 4 млн грн. Але вже через рік спорудження призупинили через складне фінансове становище.
У 2003 році міська влада відновила будівництва і з державного та місцевого бюджетів на це виділили 2,6 млн грн.
У 2011 році здали в експлуатацію першу чергу моста, а також відкрили рух по Гаванському мосту і естакаду на Набережно-Хрещатицькій.
У 2019 році Кличко заявляв, що за 1,5−2 роки міст добудують.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Novyny.live
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.