У Київській області відбудовують чотири мости — Finance.ua

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У Київській області відбудовують чотири мости

Казна та Політика
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На державних дорогах Київської області йде відновлення зруйнованих під час повномасштабного вторгнення мостів. Це невеликі за довжиною об'єкти від 23 до 55 метрів, проте їх відновлення суттєво вплине на покращення транспортного сполучення із сусідніми регіонами та громадами області.
Про це стало відомо з повідомлення Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Київській області.
Повідомляється, що в роботі чотири інфраструктурні об'єкти на дорогах:
  • Н-07 Київ — Суми — Юнаківка, міст через річку Трубіж;
  • Т-10−18 Бориспіль — Березань — Яготин, мостовий перехід через р. Трубіж;
  • Т-10−07 Обуховичі - Ставрівка, мостовий перехід через сушу;
  • Т-10−05 Іванков — / М-07 /, мостовий перехід через р. Жерева.
На кожному з об'єктів ведуться роботи з капітального ремонту, зокрема:
  • влаштування плит прогонової будови,
  • армування та бетонування опор,
  • бетонування перехідних плит,
  • пристрій основи підходів тротуарів,
  • гідроізоляція монолітної плити та перехідних плит.
Після цього мости будуть заасфальтовані, встановлені бар'єрні огорожі, дорожні знаки та нанесена розмітка.
За матеріалами:
100realty.ua
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