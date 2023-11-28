До 2030 року відремонтують 3 тис. км тепломереж — Шмигаль Сьогодні 20:20 — Казна та Політика

До 2030 року відремонтують 3 тис. км тепломереж — Шмигаль

Кабінет Міністрів схвалив концепцію програми модернізації державних і комунальних підприємств-виробників теплової енергії, в межах якої планується відремонтувати 3 тис. км тепломереж.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.

«Ідеться про капітальний ремонт, стовідсотковий облік, підвищення ефективності та надійності, створення умов для залучення інвестицій. Очікуємо, що до 2030 року буде відремонтовано 3 тис. км тепломережі, встановлено 35 тис. індивідуальних теплових пунктів, втрати теплоенергії знизяться до 11%», — сказав прем'єр-міністр.

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Шмигаль підкреслив, що в ці дні українська енергосистема проходить черговий тест на міцність. За його словами, 8 місяців активної ремонтної кампанії дають свої результати — після останньої масованої дронової атаки та під час стихійного лиха відсутні планові вимкнення споживачів.

За даними Міністерства енергетики, генерація покриває потреби. Україна може залучати допомогу від ЄС, ситуація залишається контрольованою.

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«І все ж ми готуємося до усіх сценаріїв розвитку подій. В плановому порядку розгортаємо пункти незламності. Зараз їх близько 12 тис., ще 1,5 тис. будуть відкриті в разі потреби. Триває відновлення енергетики. Наповнюється Фонд енергетичної підтримки України. Разом із анонсованими внесками він вже складає орієнтовно 300 млн євро», — повідомив Шмигаль.

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Укрінформ За матеріалами:

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