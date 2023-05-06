У 2022 році українці у Польщі отримали рекордну кількість польських паспортів — Finance.ua

У 2022 році українці у Польщі отримали рекордну кількість польських паспортів
Дедалі більше іноземців отримують польське громадянство. Торік понад половину з них становили громадяни України, наступні у списку — білоруси та росіяни.
Про це повідомляє ukrayina.pl.
Польща спростила правила надання громадянства. Через це у 2022 році його отримало так багато осіб, зокрема українців.
У 2022 році громадянами Польщі стали близько 10 000 осіб. Серед них:
- 5 200 громадян України,
- 2 985 громадян білорусі,
- 405 громадян росії.
У 2021 році польські паспорти отримали 7 500 іноземців, в попередні роки — ще менше.
Ця тенденція посилюватиметься з огляду на масштаби української еміграції в Польщі,— зауважує президент Союзу українців у Польщі Мирослав Скорка.
За приблизними оцінками, у Польщі проживають близько 3 мільйонів громадян України, половина людей приїхали в цю країну до війни.
Отримати польське громадянство стало легше
Польща пом’якшила правила надання громадянства іноземцям. Тут не вимагають іспиту з історії чи політичної системи, як у Німеччині чи Великій Британії. Обов’язковою умовою залишається знання польської мови на рівні B1.
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Крім того, останніми роками масово видають Карти поляка. А їхні власники можуть отримати громадянство через рік, особи зі статусом біженця — через 2 роки. Інші категорії іноземців повинні підтвердити тривале легальне проживання в Польщі, володіти польською мовою, мати джерело доходу та право на проживання. До слова, лише через 3 роки громадянство може отримати чоловік чи дружина громадянина Польщі.
Польське громадянство дає свої привілеї. Національні меншини мають право вивчати свою мову в школах, мати своїх представників у парламенті та брати участь у виборах.
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