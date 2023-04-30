У Польщі ще можна знайти недорогі квартири: міста і ціни — Finance.ua
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У Польщі ще можна знайти недорогі квартири: міста і ціни

Нерухомість
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У Польщі ще можна знайти недорогі квартири: міста і ціни
У Польщі ще можна знайти недорогі квартири: міста і ціни
Ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості, а також на ринку оренди в Польщі стрімко ростуть. Але в країні все ще можна знайти міста із доступним житлом. Там досі можна орендувати помешкання за тисячу злотих.
Замостя, Битом, Тарнобжег є найдешевшими містами Польщі щодо цін на нерухомість. Такі дані подає сайт з нерухомості otodom.pl.
Нерухомість на вторинному ринку Польщі найдешевше коштує в Битомі Сілезького воєводства. Середня ціна в березні 2023 року там становила 4 тис. злотих за квадратний метр. При цьому в Битомі є багато пропозицій — понад 750.
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Якщо говорити про первинний ринок, то найдешевшим є Замостя Люблінського воєводства, поруч з українським кордоном. Там один квадратний метр житла коштує в середньому 4,3 тис. злотих. Серед інших міст, де можна дешево купити нові квартири — верхньосілезьке Свєнтохловіце (6,5 тис.) і Перемишль (6,5 тис.) Підкарпатського воєводства.
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Для порівняння, ціни у великих містах — Познань, Ольштин та Щецин — становлять понад 10 тис. злотих за квадратний метр.
Найдешевша оренда нерухомості — в Тарнобжегу Підкарпатського воєводства. Тут середня ціна за квартиру становить 1,1 тис. злотих. Але орендувати там приміщення непросто. У березні таких пропозицій на сайті було лише дві.
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Серед міст, де здається дешева квартира, також є Хелм, Руда-Сльонська та Сувалки. У всіх цих містах середня ціна становить 1,3 тис. злотих на місяць.
Аналітики кажуть, що дешево там, де є великий відтік населення.
Наприклад, у Битомі наприкінці 1980-х років проживало аж 240 тис. мешканців. Сьогодні це близько 150 тис. Місто мало велике значення на економічній карті Польської Народної Республіки. Після 1989 року його статус знизився.
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Водночас мегаполіси досі поглинають велику кількість населення і через це попит на нерухомість там — найбільший.
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За матеріалами:
uamedia
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