У Польщі ще можна знайти недорогі квартири: міста і ціни — Finance.ua

У Польщі ще можна знайти недорогі квартири: міста і ціни Сьогодні 08:12 — Нерухомість

У Польщі ще можна знайти недорогі квартири: міста і ціни

Ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості, а також на ринку оренди в Польщі стрімко ростуть. Але в країні все ще можна знайти міста із доступним житлом. Там досі можна орендувати помешкання за тисячу злотих.

Замостя, Битом, Тарнобжег є найдешевшими містами Польщі щодо цін на нерухомість. Такі дані подає сайт з нерухомості otodom.pl.

Нерухомість на вторинному ринку Польщі найдешевше коштує в Битомі Сілезького воєводства. Середня ціна в березні 2023 року там становила 4 тис. злотих за квадратний метр. При цьому в Битомі є багато пропозицій — понад 750.

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Якщо говорити про первинний ринок, то найдешевшим є Замостя Люблінського воєводства, поруч з українським кордоном. Там один квадратний метр житла коштує в середньому 4,3 тис. злотих. Серед інших міст, де можна дешево купити нові квартири — верхньосілезьке Свєнтохловіце (6,5 тис.) і Перемишль (6,5 тис.) Підкарпатського воєводства.

Для порівняння, ціни у великих містах — Познань, Ольштин та Щецин — становлять понад 10 тис. злотих за квадратний метр.

Найдешевша оренда нерухомості — в Тарнобжегу Підкарпатського воєводства. Тут середня ціна за квартиру становить 1,1 тис. злотих. Але орендувати там приміщення непросто. У березні таких пропозицій на сайті було лише дві.

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Серед міст, де здається дешева квартира, також є Хелм, Руда-Сльонська та Сувалки. У всіх цих містах середня ціна становить 1,3 тис. злотих на місяць.

Аналітики кажуть, що дешево там, де є великий відтік населення.

Наприклад, у Битомі наприкінці 1980-х років проживало аж 240 тис. мешканців. Сьогодні це близько 150 тис. Місто мало велике значення на економічній карті Польської Народної Республіки. Після 1989 року його статус знизився.

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Водночас мегаполіси досі поглинають велику кількість населення і через це попит на нерухомість там — найбільший.

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uamedia За матеріалами:

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