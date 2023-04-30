У Польщі ще можна знайти недорогі квартири: міста і ціни — Finance.ua

У Польщі ще можна знайти недорогі квартири: міста і ціни
Ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості, а також на ринку оренди в Польщі стрімко ростуть. Але в країні все ще можна знайти міста із доступним житлом. Там досі можна орендувати помешкання за тисячу злотих.
Замостя, Битом, Тарнобжег є найдешевшими містами Польщі щодо цін на нерухомість. Такі дані подає сайт з нерухомості otodom.pl.
Нерухомість на вторинному ринку Польщі найдешевше коштує в Битомі Сілезького воєводства. Середня ціна в березні 2023 року там становила 4 тис. злотих за квадратний метр. При цьому в Битомі є багато пропозицій — понад 750.
Якщо говорити про первинний ринок, то найдешевшим є Замостя Люблінського воєводства, поруч з українським кордоном. Там один квадратний метр житла коштує в середньому 4,3 тис. злотих. Серед інших міст, де можна дешево купити нові квартири — верхньосілезьке Свєнтохловіце (6,5 тис.) і Перемишль (6,5 тис.) Підкарпатського воєводства.
Для порівняння, ціни у великих містах — Познань, Ольштин та Щецин — становлять понад 10 тис. злотих за квадратний метр.
Найдешевша оренда нерухомості — в Тарнобжегу Підкарпатського воєводства. Тут середня ціна за квартиру становить 1,1 тис. злотих. Але орендувати там приміщення непросто. У березні таких пропозицій на сайті було лише дві.
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Серед міст, де здається дешева квартира, також є Хелм, Руда-Сльонська та Сувалки. У всіх цих містах середня ціна становить 1,3 тис. злотих на місяць.
Аналітики кажуть, що дешево там, де є великий відтік населення.
Наприклад, у Битомі наприкінці 1980-х років проживало аж 240 тис. мешканців. Сьогодні це близько 150 тис. Місто мало велике значення на економічній карті Польської Народної Республіки. Після 1989 року його статус знизився.
Водночас мегаполіси досі поглинають велику кількість населення і через це попит на нерухомість там — найбільший.
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