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Тисячні купюри: чи загрожує Україні гіперінфляція

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Банкнота 2 тисячі гривень
Банкнота 2 тисячі гривень
В Україні з’явилася потреба у банкнотах більшого номіналу, адже зростають номінальні обсяги економіки та зарплати. Саме цим у Нацбанку пояснюють запровадження купюри номіналом 2 000 гривень. Водночас поява нових банкнот не означає, що країна рухається до гіперінфляції, як це відбувалося у 1990-х роках.
Чи варто очікувати купюру у 5 000 гривень і наскільки виправдані побоювання українців, розповів заступник голови Нацбанку Володимир Лепушинський.

Чи планує Нацбанк випускати купюру 5 000 гривень

Поява банкноти номіналом 2 000 гривень пов’язана з потребами готівкового обігу. Як пояснив Лепушинський, номінальний обсяг економіки та зарплати зростають, тому для обслуговування грошового обігу потрібні банкноти більшого номіналу.
За словами заступника НБУ, ще до появи купюри у 2 000 гривень попит на такий номінал уже сформувався. Показовим було те, що понад половину готівки в обігу становили банкноти номіналом 1 000 гривень.
«Це не свідчить про те, що щось погане відбувається. Це, насамперед, стосується того, що вже відбулося в економіці за ці роки», — зазначив Лепушинський. Водночас конкретних планів щодо запровадження банкноти номіналом 5 000 гривень він не озвучив.

Чи загрожує Україні гіперінфляція

Поява банкнот із більшим номіналом викликала в українців асоціації з 1990-ми роками, коли через стрімке знецінення грошей у готівковому обігу використовувалися купюри на мільйони. Однак у Нацбанку не вважають таке порівняння обґрунтованим.
Лепушинський наголосив, що інфляція в Україні зараз перебуває на помірному рівні. Натомість у 1990-х роках її показники в окремі періоди були тризначними, а іноді навіть п’ятизначними.
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Тому сам факт появи банкнот більшого номіналу не означає повторення сценарію гіперінфляції. Випуск купюри у 2 000 гривень, за поясненням представника НБУ, передусім відображає зміни, які відбулися в економіці за останні роки.
Раніше ми вже писали, що поява банкнот нового найвищого номіналу традиційно викликає підвищений інтерес та побоювання щодо знецінення національної валюти. Втім, економісти закликають не панікувати та пояснюють цей крок природними економічними трансформаціями останніх років.
За матеріалами:
Novyny.live
ІнфляціяГривня
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