Бізнес назвав 8 законопроєктів, які важливо ухвалити для підтримки економіки України

Європейська Бізнес Асоціація закликає Верховну Раду зосередитися на ухваленні законодавчих змін, необхідних для економічної стійкості України, стабільної роботи компаній і продовження міжнародної фінансової підтримки. Бізнес-спільнота визначила вісім пріоритетних законопроєктів, які стосуються акцизів, оподаткування міжнародних посилок, митного регулювання, платежів, користування надрами, агропродовольчого сектору, віртуальних активів і земельних відносин.

Про це повідомляється на сайті ЄБА.

Чому бізнес закликає прискорити ухвалення законопроєктів

Посилення російських обстрілів, дефіцит кадрів, перебої з електропостачанням і логістикою та інші виклики воєнного часу ускладнюють операційну діяльність компаній. Це впливає на їхню здатність сплачувати податки, зберігати робочі місця та продовжувати соціальні інвестиції.

Водночас стійкість бізнесу залежить від макроекономічної та макрофінансової стабільності країни, яку значною мірою підтримує міжнародна допомога.

Тому, на думку представників бізнес-спільноти, Україні важливо зосередитися на виконанні зобов’язань перед міжнародними партнерами та ухваленні актуальних законодавчих і регуляторних змін, зокрема тих, що необхідні для безперервного надходження міжнародної фінансової підтримки.

Експерти ЄБА підготували перелік із восьми пріоритетних законопроєктів, ухвалення яких, за оцінкою асоціації, сприятиме макроекономічній стабільності, поліпшенню бізнес-середовища та зміцненню економічної стійкості України.

Які законопроєкти бізнес вважає пріоритетними

1. Відтермінування запуску еАкцизу

Законопроєкт № 15532.

Бізнес закликає відтермінувати повноцінний запуск нової системи еАкциз, щоб забезпечити її належну технічну та операційну готовність і надати учасникам ринку достатньо часу для тестування системи.

2. Скасування ПДВ-пільги на міжнародні поштові та експрес-відправлення

Законопроєкти № 15460 та № 16051−1.

Скасування ПДВ-пільги для міжнародних поштових та експрес-відправлень вартістю до 150 євро є питанням економічної справедливості та добросовісної конкуренції, а також виконанням зобов’язань України щодо наближення податкового та митного законодавства до законодавства ЄС.

3. Ухвалення нового Митного кодексу України

Законопроєкт № 15450.

Прийняття нового Митного кодексу є важливим для виконання євроінтеграційних зобов’язань України та поступової адаптації бізнесу до нових митних процедур і правил ЄС.

4. Приєднання України до єдиної зони платежів у євро SEPA

Законопроєкт № 14327-д.

Бізнес підтримує гармонізацію національного законодавства з європейським у сфері запобігання відмиванню коштів, фінансування тероризму та забезпечення прозорості фінансової системи. Водночас важливо забезпечити інституційну спроможність та баланс між ефективним фінансовим моніторингом та захистом прав, інтересів і фінансової приватності громадян та бізнесу.

5. Вдосконалення правил користування надрами

Законопроєкт № 15454.

Бізнес закликає вдосконалити механізми надання та реалізації права на користування надрами шляхом проведення аукціонів. Послідовне вдосконалення законодавства, підвищення прозорості процедур та забезпечення передбачуваних умов ведення діяльності сприятимуть залученню інвестицій у видобувну галузь, розвитку ресурсного потенціалу України та зміцненню її економічної стійкості.

6. Вдосконалення державного регулювання в агропродовольчому секторі

Законопроєкт № 15058-д.

Для бізнесу важливим є продовження перехідних періодів для галузі здоров’я тварин, що дозволить компаніям належним чином підготуватися до нових вимог та забезпечити поступовий перехід до оновлених правил.

7. Регулювання обігу віртуальних активів в Україні

Законопроєкт № 10225-д.

Законопроєкт дозволить створити правову основу для регулювання обороту віртуальних активів в Україні, а також запровадити механізми оподаткування операцій з віртуальними активами, зокрема прибутку від їх продажу.

8. Лібералізація земельних відносин

Законопроєкт № 14087.