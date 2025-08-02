Типові помилки водіїв при зупинці інспектором — Finance.ua

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Типові помилки водіїв при зупинці інспектором

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Типові помилки водіїв при зупинці інспектором
Типові помилки водіїв при зупинці інспектором
Зупинка автомобіля поліцією не завжди означає порушення правил дорожнього руху, але багато водіїв через нервозність або невдалі висловлювання привертають до себе зайву увагу.
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Інспектори часто помічають певні фрази, які видають порушників. Наприклад, твердження «Я ж не спеціально порушив» фактично підтверджує факт порушення і змушує поліцію ретельніше перевіряти водія, навіть якщо спочатку не було наміру карати.
Також поширеною є фраза «Я не знав, що так не можна», яка свідчить про незнання правил, але це не є виправданням. Така заява лише ускладнює ситуацію, адже знімає всі сумніви щодо правомірності дій водія. Відповідь «Я вас не помітив» теж не приймається, бо водій зобов’язаний дотримуватися ПДР незалежно від наявності поліції на дорозі. Це може вказувати на свідоме нехтування правилами.
Ще одна фраза, яка не викликає співчуття, — «Я поспішав/запізнювався».
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Поліцейські не шукають виправдань порушенням, їхня задача — припиняти такі дії. Така заява лише підтверджує усвідомлення провини і готовність не заперечувати покаранню. Експерти радять водіям зберігати спокій, коректно спілкуватися з поліцією та надавати документи без зайвих емоцій, щоб уникнути непотрібних проблем і економити час усіх учасників.
За матеріалами:
uamotors
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