Де в Києві стоять поліцейські з TruCam — адреси
Поліція фіксує перевищення дозволеної швидкості за допомогою TruCam на тих ділянках дороги, де найчастіше трапляються автопригоди із тяжкими наслідками.
Список адрес опублікувала Патрульна поліція Києва.
У місті Києві патрульні здійснюють вимірювання швидкості за такими адресами:
- проспект Миколи Бажана;
- проспект Берестейський;
- Набережне шосе;
- проспект Броварський;
- проспект Академіка Палладіна;
- Столичне шосе;
- Кільцева дорога (від проспекту Берестейського до площі Одеської);
- вулиця Академіка Заболотного;
- вулиця Борщагівська;
- проспект Соборності;
- Новоірпінська траса;
- Гостомельське шосе;
- бульвар Лесі Українки.
Штрафи за перевищення
У поліції також нагадали, що
- перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 20 км/год — тягне за собою штраф у розмірі 340 грн (згідно з ч. 1 ст. 122 КУпАП);
- перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 50 км/год — тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1700 грн (згідно з ч. 4 ст. 122 КУпАП).
Зазначимо, якщо водію винесли постанову за порушення правил дорожнього руху, важливо не лише вчасно сплатити штраф, а й зробити це правильно. Адже навіть дрібна помилка під час сплати може призвести до того, що штраф не зарахують. Що враховувати і на що звертати уваги при сплаті штрафу — розповіли тут.
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