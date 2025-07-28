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Де в Києві стоять поліцейські з TruCam — адреси

Технології&Авто
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Де в Києві стоять поліцейські з TruCam — адреси
Де в Києві стоять поліцейські з TruCam — адреси, www.facebook.com
Поліція фіксує перевищення дозволеної швидкості за допомогою TruCam на тих ділянках дороги, де найчастіше трапляються автопригоди із тяжкими наслідками.
Список адрес опублікувала Патрульна поліція Києва.
У місті Києві патрульні здійснюють вимірювання швидкості за такими адресами:
  • проспект Миколи Бажана;
  • проспект Берестейський;
  • Набережне шосе;
  • проспект Броварський;
  • проспект Академіка Палладіна;
  • Столичне шосе;
  • Кільцева дорога (від проспекту Берестейського до площі Одеської);
  • вулиця Академіка Заболотного;
  • вулиця Борщагівська;
  • проспект Соборності;
  • Новоірпінська траса;
  • Гостомельське шосе;
  • бульвар Лесі Українки.

Штрафи за перевищення

У поліції також нагадали, що
  • перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 20 км/год — тягне за собою штраф у розмірі 340 грн (згідно з ч. 1 ст. 122 КУпАП);
  • перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 50 км/год — тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1700 грн (згідно з ч. 4 ст. 122 КУпАП).
Зазначимо, якщо водію винесли постанову за порушення правил дорожнього руху, важливо не лише вчасно сплатити штраф, а й зробити це правильно. Адже навіть дрібна помилка під час сплати може призвести до того, що штраф не зарахують. Що враховувати і на що звертати уваги при сплаті штрафу — розповіли тут.
За матеріалами:
Finance.ua
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