Де в Києві стоять поліцейські з TruCam — адреси Сьогодні 07:04 — Технології&Авто

Де в Києві стоять поліцейські з TruCam — адреси, www.facebook.com

Поліція фіксує перевищення дозволеної швидкості за допомогою TruCam на тих ділянках дороги, де найчастіше трапляються автопригоди із тяжкими наслідками.

Список адрес опублікувала Патрульна поліція Києва.

У місті Києві патрульні здійснюють вимірювання швидкості за такими адресами:

проспект Миколи Бажана;

проспект Берестейський;

Набережне шосе;

проспект Броварський;

проспект Академіка Палладіна;

Столичне шосе;

Кільцева дорога (від проспекту Берестейського до площі Одеської);

вулиця Академіка Заболотного;

вулиця Борщагівська;

проспект Соборності;

Новоірпінська траса;

Гостомельське шосе;

бульвар Лесі Українки.

Штрафи за перевищення

У поліції також нагадали, що

перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 20 км/год — тягне за собою штраф у розмірі 340 грн (згідно з ч. 1 ст. 122 КУпАП);

(згідно з ч. 1 ст. 122 КУпАП); перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 50 км/год — тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1700 грн (згідно з ч. 4 ст. 122 КУпАП).

Зазначимо, якщо водію винесли постанову за порушення правил дорожнього руху, важливо не лише вчасно сплатити штраф, а й зробити це правильно. Адже навіть дрібна помилка під час сплати може призвести до того, що штраф не зарахують. Що враховувати і на що звертати уваги при сплаті штрафу — розповіли тут.

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