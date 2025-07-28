ТОП-3 бюджетні смартфони з якісною камерою: які моделі варті своїх грошей (фото) — Finance.ua

ТОП-3 бюджетні смартфони з якісною камерою: які моделі варті своїх грошей (фото) Сьогодні 02:29 — Технології&Авто

ТОП-3 бюджетні смартфони з якісною камерою: які моделі варті своїх грошей (фото), www.tomsguide.com

Ринок недорогих смартфонів пропонує сотні варіантів, але знайти модель з якісною камерою — не завжди просто. Втім, витрачати багато грошей необов’язково: деякі бюджетні телефони можуть приємно здивувати фотоможливостями.

Британське видання Amateur Photographer склало добірку найкращих моделей, які поєднують хорошу камеру та адекватну ціну.

Найкращий бюджетний телефон загалом

Лідером у рейтингу став Google Pixel 9a. Цей смартфон отримав яскравий основний об’єктив з діафрагмою f/1.7, а також оновлену надширококутну камеру з автофокусом, що дає змогу робити макрознімки великим планом.

Користувачам, як і раніше, доступні функції «Найкращий дубль», «Чарівний редактор» і «Чарівна гумка» для аудіо, а також більш традиційні режими зйомки, що з’явилися в попередніх версіях («Нічна зйомка» і «Тривала витримка»).

Камери можуть здатися доволі стандартними, але при цьому вони забезпечують високу якість знімків з приємним рівнем деталізації та яскравими, але природними кольорами.

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Найкращий бюджетний iPhone

У цій категорії переміг iPhone 12. За доволі демократичну ціну в 250 доларів (близько 10 тис. грн) ви отримуєте високопродуктивну подвійну камеру, що складається з ширококутної камери 12 Мп з діафрагмою f/1.6 і надширококутної камери 12 Мп з діафрагмою f/2.4.

Щоправда, тут немає оптичного зуму або телеоб’єктива, і якщо ви вже користувалися більш сучасним телефоном, то iPhone 12 може здатися вам старомодним. Але не поспішайте з висновками — знімки, зроблені на iPhone 12, як і раніше, мають чудовий вигляд. Передача кольору відмінна, красива і чітка, експозиція точна, а камера автоматично використовує багатокадрову композицію для досягнення широкого динамічного діапазону.

Найкращий бюджетний смартфон Samsung

Переможцем у цій номінації став Samsung Galaxy A56, який отримав чимало покращень у порівнянні з попередньою версією A55. Оновлення включають покращений екран, швидшу зарядку (45 Вт) і додавання функцій штучного інтелекту.

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Потрійна камера Galaxy A56 є доволі стандартною для смартфонів такого класу і не сильно змінилася порівняно з попередником. Основна камера — ширококутна 50-мегапіксельна f/1.8 з оптичною стабілізацією; вона видає знімки з роздільною здатністю 12 МП з біннінгом пікселів, причому їхня якість є стабільно високою.

Також є надширококутна 12-мегапіксельна камера, яка може добре впоратися з деталями і передачею кольору. Є також 5-мегапіксельна макрокамера з фіксованим фокусом.

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