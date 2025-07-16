ТОП-3 доступні смартфони з найкращою автономністю — Finance.ua

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ТОП-3 доступні смартфони з найкращою автономністю

Фондовий ринок
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ТОП-3 доступні смартфони з найкращою автономністю
ТОП-3 доступні смартфони з найкращою автономністю
Експерти Android Authority проаналізували ринок і вибрали три бюджетні моделі 2025 року, які вражають своєю витривалістю.

Google Pixel 9a

Король бюджетного сегмента, який доводить, що доступна ціна не означає компромісів.
  • Акумулятор: 5100 мАг — вистачає на цілий день навіть при інтенсивному використанні: від ігор до стрімінгу.
  • ШІ-функції: Вбудована технологія Gemini робить смартфон розумним помічником — від редагування фото до голосових команд.
  • Камера: Якісна камера з підтримкою ШІ для яскравих і деталізованих знімків.
  • Оновлення: Сім років підтримки Android — рідкість для бюджеток!
Мінус — зарядка не найшвидша, потрібно близько 1,5 години для повного відновлення. Але для тих, хто цінує стабільність і розумні функції, Pixel 9a — ідеальний вибір.

CMF Phone 1

CMF Phone 1 від британського бренду Nothing — це приклад того, як стиль і продуктивність поєднуються в доступному гаджеті. Чим вражає?
  • Батарея: 5000 мАг — це до 10 годин веб-серфінгу чи Zoom-дзвінків і цілих 18 годин перегляду 4K-відео.
  • Зарядка: Швидка зарядка на 33 Вт — повний заряд за годину, що рідко зустрічається в бюджетному сегменті.
  • Камера: 50 Мп основний модуль із портретним сенсором — ідеально для зйомок за денного світла.
  • Дизайн: Унікальний індустріальний стиль із болтами та екошкірою.
Цей смартфон — для тих, хто хоче не лише довгу автономність, але й гаджет, який виділяється з натовпу. Він чудово справляється з повсякденними задачами, від месенджерів до зйомки відео.

Motorola Razr Ultra (2025)

Motorola Razr Ultra (2025) ламає стереотипи про те, що складані смартфони поступаються за автономністю. Ця модель — справжній прорив у світі «розкладачок». Що пропонує?
  • Акумулятор: 4700 мАг — витримує насичений день із іграми, веб-серфінгом і дзвінками.
  • Зарядка: Швидка зарядка 68 Вт — менше години до 100%.
  • Екран: 7-дюймовий складаний дисплей і 4-дюймовий зовнішній екран для зручного використання.
  • Продуктивність: Чип Snapdragon 8 Elite — потужність на рівні флагманів.
Razr Ultra ідеально підійде тим, хто хоче компактний, але потужний пристрій із крутим дизайном. Це не просто телефон, а гаджет, який привертає увагу та витримує активний ритм життя.
За матеріалами:
Finance.ua
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