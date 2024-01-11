Twitch скорочує 35% співробітників: стрімінговий сервіс досі залишається збитковим — Finance.ua

Twitch скорочує 35% співробітників: стрімінговий сервіс досі залишається збитковим Сьогодні 02:02 — Фондовий ринок

Twitch скорочує 35% співробітників: стрімінговий сервіс досі залишається збитковим

Стрімінгова платформа Twitch, яка належить компанії Amazon, скоротить 35% свого персоналу — це приблизно 500 працівників.

Скорочення відбуваються через збитковість Twitch і після того, як кілька топменеджерів покинули компанію протягом останніх місяців минулого року, повідомляє Bloomberg.

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За словами керівництва компанії, утримання масштабного вебсайту, що підтримує 1,8 млрд годин відеоконтенту в прямому ефірі на місяць, є надзвичайно дорогим, попри те, що Twitch покладається на інфраструктуру Amazon. У грудні генеральний директор Twitch Ден Кленсі заявив, що компанія припинить свою діяльність у Південній Кореї, де витрати є «непомірно високими».

Попри свою популярність — кількість користувачів платформи стрімко зросла після карантину кілька років тому — Twitch все ще залишається збитковою через дев’ять років після того, як платформу придбала компанія Amazon.

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Останнім часом Twitch зосередився на рекламі, але це не принесло бажаних результатів. З того часу, як Кленсі очолив Twitch у березні 2023 року, він активно намагався налагодити відносини з ігровими знаменитостями, які заробляють на життя трансляціями на платформі. Багатьом з них не сподобався оригінальний підхід Twitch до реклами, який компанія переробила після критики. Стрімери високо оцінили бажання Кленсі вислухати їхні занепокоєння після багатьох років скарг на те, що сервіс не підтримує зв’язок зі своїми користувачами.

Однак новому керівнику важко було подолати втрати. Минулого року Twitch провів два раунди звільнень, скоротивши понад 400 робочих місць.

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