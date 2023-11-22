Звільняють сотні топменеджерів: Citigroup розпочала найбільшу реструктуризацію за 20 років — Finance.ua
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Звільняють сотні топменеджерів: Citigroup розпочала найбільшу реструктуризацію за 20 років

Фондовий ринок
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Звільняють сотні топменеджерів: Citigroup розпочала найбільшу реструктуризацію за 20 років
Звільняють сотні топменеджерів: Citigroup розпочала найбільшу реструктуризацію за 20 років
Американська фінансова група Citigroup має намір скоротити понад 300 топменеджерів у рамках внутрішньої реорганізації, покликаної спростити корпоративну структуру банківської групи.
Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела.
Скорочення торкнуться 10% топменеджерів, які займають позиції на два рівні нижче виконавчого директора.
Група відмовиться від двох основних операційних підрозділів і зосередить увагу на п’яти ключових напрямах бізнесу: торгівля, банківська справа, послуги, управління активами та споживчий ринок у США.
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Крім цього, компанія скоротить 7 тис. співробітників до кінця цього року і для цього зарезервувала 650 млн дол. на вихідну допомогу.
Скорочення топменеджерів розпочнуться на початку 2024 року. Така реструктуризація стане найбільшою для Citigroup за останні два десятиліття.
Тим не менш, чисельність співробітників у всій фірмі фактично залишалася незмінною протягом останніх чотирьох кварталів на рівні 240 тис співробітників.
За матеріалами:
Економічна Правда
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