Це повністю змінює правила гри, – голова Citigroup розповіла про нові реалії для банків — Finance.ua
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Це повністю змінює правила гри, – голова Citigroup розповіла про нові реалії для банків

Фондовий ринок
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Це повністю змінює правила гри, – голова Citigroup розповіла про нові реалії для банків
Це повністю змінює правила гри, – голова Citigroup розповіла про нові реалії для банків
Банківський сектор все ще залишається у центрі уваги, оскільки крах фінансових установ у США та проблеми у Швейцарії можуть стати початком серйозних змін. Очільниця банку Citi розповіла, які фактори можуть змінити галузь.
Про це повідомляє Bloomberg.
Джейн Фрейзер згадала про крах банку Silicon Valley Bank, який пришвидшили кілька дописів у соціальній мережі Twitter. Особливо, якщо порівнювати зі схожими ситуаціями у минулому.
Глава Citigroup позитивно оцінила оперативну реакцію американських регуляторів, адже зазвичай цей процес займає більше часу. Вона вважає, що цей інцидент повністю змінює правила гри й це зовсім не схоже на те, що було раніше.
Очільниця Citigroup Джейн Фрейзер заявила, що мобільні додатки та здатність людей переказувати буквально мільйони доларів кількома натисканнями кнопки свідчить про кардинальні зміни для галузі. Зокрема, йдеться як про спосіб управління банками, так і реакцію регуляторів на ризик «набігу на банк».

Банкопад у США та світі: чи чекати на нову фінансову кризу 🧐

За матеріалами:
Телеканал 24
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