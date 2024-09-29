Творець ChatGPT попередив про неминучу зустріч людства з надрозумом — Finance.ua

Творець ChatGPT попередив про неминучу зустріч людства з надрозумом Сьогодні 06:04 — Технології&Авто

Творець ChatGPT попередив про неминучу зустріч людства з надрозумом, Фото: freepik

Генеральний директор OpenAI, компанії, яка створила ChatGPT, Сем Альтман вважає, що в найближчі кілька тисяч днів людство зіткнеться з появою надінтелекту.

Про це він повідомив у своєму блозі.

На його думку, це призведе не до похмурого технологічного майбутнього, а до ери «загального процвітання».

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Альтман зазначив, що розвиток надінтелекту може зайняти більше часу, ніж він очікував, однак це лише питання часу.

Він пророкує, що в недалекому майбутньому люди зможуть робити речі, які наші предки вважали б магією.

Ця здатність, за його словами, не буде результатом генетичних змін, а виникне завдяки суспільству, яке стало розумнішим і ефективнішим за будь-яку окрему людину, що можна розглядати як форму колективного інтелекту.

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«З плином часу люди стали значно здібнішими; вже зараз ми можемо робити те, що наші попередники вважали неможливим», — йдеться у дописі розробника.

Штучний інтелект, вважає Альтман, буде здатний розв’язувати надскладні завдання і відкриє перед людством шлях до світлого майбутнього.

У цьому майбутньому кожна людина зможе користуватися «персональною командою ШІ», яка допомагатиме справлятися з повсякденними завданнями, а «віртуальні експерти» зроблять наше життя простішим.

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Віртуальні наставники усунуть складнощі в навчанні, адаптуючись до потреб кожної дитини.

Усі зможуть отримати якісну освіту та необхідні навички, що забезпечить успіх у світі з величезним вибором професій і призведе до безпрецедентного процвітання.

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