Творець ChatGPT попередив про неминучу зустріч людства з надрозумом — Finance.ua
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Творець ChatGPT попередив про неминучу зустріч людства з надрозумом

Технології&Авто
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Творець ChatGPT попередив про неминучу зустріч людства з надрозумом
Творець ChatGPT попередив про неминучу зустріч людства з надрозумом, Фото: freepik
Генеральний директор OpenAI, компанії, яка створила ChatGPT, Сем Альтман вважає, що в найближчі кілька тисяч днів людство зіткнеться з появою надінтелекту.
Про це він повідомив у своєму блозі.
На його думку, це призведе не до похмурого технологічного майбутнього, а до ери «загального процвітання».
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Альтман зазначив, що розвиток надінтелекту може зайняти більше часу, ніж він очікував, однак це лише питання часу.
Він пророкує, що в недалекому майбутньому люди зможуть робити речі, які наші предки вважали б магією.
Ця здатність, за його словами, не буде результатом генетичних змін, а виникне завдяки суспільству, яке стало розумнішим і ефективнішим за будь-яку окрему людину, що можна розглядати як форму колективного інтелекту.
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«З плином часу люди стали значно здібнішими; вже зараз ми можемо робити те, що наші попередники вважали неможливим», — йдеться у дописі розробника.
Штучний інтелект, вважає Альтман, буде здатний розв’язувати надскладні завдання і відкриє перед людством шлях до світлого майбутнього.
У цьому майбутньому кожна людина зможе користуватися «персональною командою ШІ», яка допомагатиме справлятися з повсякденними завданнями, а «віртуальні експерти» зроблять наше життя простішим.
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Усі зможуть отримати якісну освіту та необхідні навички, що забезпечить успіх у світі з величезним вибором професій і призведе до безпрецедентного процвітання.

Як заробити за допомогою штучного інтелекту

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