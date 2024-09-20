Скільки потрібно води чи електрики для роботи ChatGPT-4 — Finance.ua
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Скільки потрібно води чи електрики для роботи ChatGPT-4

Фінтех і Картки
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Скільки потрібно води чи електрики для роботи ChatGPT-4
Скільки потрібно води чи електрики для роботи ChatGPT-4
Чат-боти використовують величезну кількість енергії, щоб відповідати на запитання користувачів.
Для створення електронного листа зі 100 слів чат-ботом на основі штучного інтелекту GPT-4 потрібнf одна пляшка воды або 0,14 кВт/год електроенергії, що дорівнює живленню 14 світлодіодних лампочок протягом одної години.
Про це пише The Washington Post.
Щоб отримувати такий лист раз на тиждень протягом року, знадобиться 7,5 кВт/год, а це кількість енергії, яку споживають 9,3 домогосподарства протягом року. Ці підрахунки дорівнюють 27 літрам води.
Кожен запит до ChatGPT проходить через сервер, який виконує тисячі обчислень, щоб підібрати найкращі слова і створити релевантну відповідь. Під час обчислень сервери, які зазвичай розміщені в центрах обробки даних, виділяють тепло.
Щоб охолодити обладнання і підтримувати його працездатність, використовують водяні системи. Вода переносить тепло у спеціальні кімнати, через які воно виходить з центру обробки даних. Там, де є дефіцит води і помірні ціни на електроенергію, її використовують для охолодження центрів за допомогою великих блоків, схожих на кондиціонери.
Центри обробки даних потребують величезної кількості енергії для підтримки та інших видів діяльності, таких як хмарні обчислення, а штучний інтелект збільшив таке навантаження.
За матеріалами:
dev.ua
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