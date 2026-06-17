Держспецзв’язку розширила Перелік забороненого до використання ПЗ

Оновлення Переліку відбулося за результатами системної роботи Департаменту державного контролю у сфері захисту інформації та кіберзахисту Адміністрації Держспецзв’язку.
Фахівці Служби провели детальний аналіз чинних рішень Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), введених у дію відповідними Указами Президента України, а також опрацювали новітні санкційні рішення.
Зокрема, до оновленого Переліку було додано програмне забезпечення Dr. Web та Kaspersky Lab, а також програмні продукти, що реалізуються під торговельними марками «1С» та «BAS».
Розширення Переліку є важливим кроком для зниження ризиків використання програмного забезпечення, пов’язаного з підсанкційними особами, та посилення кіберзахисту державних інформаційних ресурсів.