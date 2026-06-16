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Зростання цін на пам’ять змушує виробників смартфонів погіршувати характеристики

Фінтех і Картки
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Зростання цін на пам’ять змушує виробників смартфонів погіршувати характеристики
Зростання цін на пам’ять змушує виробників смартфонів погіршувати характеристики
Різке зростання цін на мікросхеми пам’яті змушує китайських виробників смартфонів переглядати характеристики своїх бюджетних моделей.
Компанії, які раніше активно переходили на конфігурації з 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ сховища, тепер змушені повертатися до 6 ГБ ОЗП та 128 ГБ пам’яті — рівня, характерного для пристроїв кількарічної давності.
За даними аналітиків, контрактні ціни на DRAM зросли більш ніж на 40% за останні два квартали, а в окремих сегментах підвищення сягнуло 80−90%. Одночасне подорожчання DRAM, NAND flash і HBM створило безпрецедентний тиск на виробників електроніки, які залежать від цих компонентів.
Голова Xiaomi Лей Цзюнь публічно назвав ситуацію на ринку пам’яті «шаленим зростанням» і попередив, що ціни можуть залишатися високими ще кілька років. Це додатково підсилило занепокоєння в індустрії смартфонів, де маржа в бюджетному сегменті і так мінімальна.
Щоб утримати кінцеву ціну пристроїв, виробники змушені йти на компроміси не лише в обсягах пам’яті, а й у дисплеях. У бюджетному сегменті знову з’являються LCD-екрани з роздільною здатністю 1080p та вирізами у стилі notch, що фактично зупиняє тренд переходу на більш сучасні рішення.
Основними причинами подорожчання називають високий попит на серверні рішення для штучного інтелекту, обмежене виробництво NAND і відновлення запасів після попереднього скорочення. Аналітики прогнозують, що високі ціни можуть зберігатися щонайменше до 2027 року, що й надалі впливатиме на характеристики та вартість смартфонів для кінцевих споживачів.
За матеріалами:
itechua
Фінтех
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