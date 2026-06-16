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Штучний інтелект звинуватили у смерті пацієнтки — деталі

Фінтех і Картки
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У Бразилії розгорівся скандал навколо використання штучного інтелекту в системі розподілу лікарняних місць.
За даними місцевих ЗМІ, 32-річна Ребека Кардозу Тененте Моліна померла після того, як очікувала переведення до відділення інтенсивної терапії протягом п’яти днів.
Спочатку жінка була госпіталізована до лікарні в невеликому місті Сан-Жуан-Непомусену з камінням у жовчному міхурі. Коли її стан різко погіршився, виникла необхідність термінового переведення до реанімації в іншому місті. Родичі навіть зверталися до суду, однак процес евакуації затягнувся, і сім’я вважає, що саме затримка стала критичною.
Родина стверджує, що автоматизована система розподілу, яка працює в штаті Мінас-Жерайс, оцінила стан пацієнтки нижче, ніж було фактично. Алгоритм визначив пріоритет госпіталізації, через що інші пацієнти з вищими оцінками отримували ліжка швидше.
За словами сестри загиблої, система фактично вплинула на рішення щодо черговості, і лікарі не мали достатньої автономії у процесі ухвалення рішень. Вона також зазначила, що показники стану пацієнтки не переглядалися належним чином, попри оновлення медичних даних.
Офіційно система була запущена нещодавно і мала покращити управління лікарняними ресурсами, автоматично оновлюючи інформацію про доступні ліжка кілька разів на день.
Влада регіону заперечує прямий зв’язок між алгоритмом і смертю пацієнтки, наголошуючи, що медичні рішення залишаються за лікарями, а цифрова система лише допомагає в координації госпіталізацій.
За матеріалами:
iTechua
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