Туристичний попит на ЄС зростає: очікується рекордне збільшення прибутку від туризму — Finance.ua

Туристичний попит на ЄС зростає: очікується рекордне збільшення прибутку від туризму Сьогодні 04:02 — Світ

Туристичний попит на ЄС зростає: очікується рекордне збільшення прибутку від туризму

Звіт Європейської туристичної комісії підтверджує значне зростання міжнародного туристичного попиту на Європу. Міжнародні витрати на туризм у регіоні очікуються досягти рекордної позначки в 800 мільярдів євро цього року, що на 37% перевищує показники до пандемії.

Про це пише Bloomberg.

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Недавно опублікований звіт Європейської туристичної комісії, свідчить про стійке зростання туристичного попиту на Європу у другому кварталі 2024 року.

Згідно з даними звіту, витрати міжнародних туристів у Європі цього року досягнуть рекордних 800 мільярдів євро, що на 37% більше, ніж показники до пандемії у 583 мільярди євро, відзначають у статистиці Всесвітньої туристичної організації ООН.

Також зазначається, що кількість іноземних відвідувачів у регіоні зросла на 6% порівняно з 2019 роком, встановлюючи новий рекорд для Європи.

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Звіт вказує, що велика частина зростання витрат на туризм пов’язана з американськими туристами, які спрямовують 72% своїх витрат на західноєвропейські напрямки.

Крім того, значний приріст доходів також походить від туристів зі Східної Азії, особливо з Китаю, хоча точні цифри щодо внеску китайських мандрівників у звіті не наведені, повідомляє ETC.

«На даний момент ми бачимо, що південноєвропейські та середземноморські напрямки залишаються фаворитами для мандрівників у Європі», — сказав головний виконавчий директор Європейської туристичної комісії Едуардо Сантандер.

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Це пов’язано з тим, що туристи, як і раніше, віддають перевагу теплій погоді та співвідношенню ціни та якості, додав він, і те, і інше все ще можна знайти в деяких частинах Південної Європи.

Згідно з останнім звітом Європейської туристичної комісії, опублікованим у другому кварталі 2024 року, регіон продовжує залучати зростаючу кількість туристів.

Популярність північних напрямків зростає, особливо в Данії, Норвегії та Швеції, де відзначено відповідно 38%, 18% та 9% зростання іноземних ночівель порівняно з 2019 роком.

Звіт також вказує на зростання інтересу до менш відомих південноєвропейських напрямків, таких як Хорватія та Мальта, а також на значний ріст популярності напрямків з вигідним валютним курсом, як Болгарія, Сербія та Туреччина.

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