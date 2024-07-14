Туристичний попит на ЄС зростає: очікується рекордне збільшення прибутку від туризму — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Туристичний попит на ЄС зростає: очікується рекордне збільшення прибутку від туризму

Світ
11
Туристичний попит на ЄС зростає: очікується рекордне збільшення прибутку від туризму
Туристичний попит на ЄС зростає: очікується рекордне збільшення прибутку від туризму
Звіт Європейської туристичної комісії підтверджує значне зростання міжнародного туристичного попиту на Європу. Міжнародні витрати на туризм у регіоні очікуються досягти рекордної позначки в 800 мільярдів євро цього року, що на 37% перевищує показники до пандемії.
Про це пише Bloomberg.
Читайте також
Недавно опублікований звіт Європейської туристичної комісії, свідчить про стійке зростання туристичного попиту на Європу у другому кварталі 2024 року.
Згідно з даними звіту, витрати міжнародних туристів у Європі цього року досягнуть рекордних 800 мільярдів євро, що на 37% більше, ніж показники до пандемії у 583 мільярди євро, відзначають у статистиці Всесвітньої туристичної організації ООН.
Також зазначається, що кількість іноземних відвідувачів у регіоні зросла на 6% порівняно з 2019 роком, встановлюючи новий рекорд для Європи.
Читайте також
Звіт вказує, що велика частина зростання витрат на туризм пов’язана з американськими туристами, які спрямовують 72% своїх витрат на західноєвропейські напрямки.
Крім того, значний приріст доходів також походить від туристів зі Східної Азії, особливо з Китаю, хоча точні цифри щодо внеску китайських мандрівників у звіті не наведені, повідомляє ETC.
«На даний момент ми бачимо, що південноєвропейські та середземноморські напрямки залишаються фаворитами для мандрівників у Європі», — сказав головний виконавчий директор Європейської туристичної комісії Едуардо Сантандер.
Читайте також
Це пов’язано з тим, що туристи, як і раніше, віддають перевагу теплій погоді та співвідношенню ціни та якості, додав він, і те, і інше все ще можна знайти в деяких частинах Південної Європи.
Згідно з останнім звітом Європейської туристичної комісії, опублікованим у другому кварталі 2024 року, регіон продовжує залучати зростаючу кількість туристів.
Популярність північних напрямків зростає, особливо в Данії, Норвегії та Швеції, де відзначено відповідно 38%, 18% та 9% зростання іноземних ночівель порівняно з 2019 роком.
Звіт також вказує на зростання інтересу до менш відомих південноєвропейських напрямків, таких як Хорватія та Мальта, а також на значний ріст популярності напрямків з вигідним валютним курсом, як Болгарія, Сербія та Туреччина.

⚡ Оформити туристичне страхування на Finance.ua

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.