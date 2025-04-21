Тривожні сигнали з ринку праці: звільнень буде більше, ніж нових робочих місць — Finance.ua
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Тривожні сигнали з ринку праці: звільнень буде більше, ніж нових робочих місць

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Тривожні сигнали з ринку праці: звільнень буде більше, ніж нових робочих місць
Тривожні сигнали з ринку праці: звільнень буде більше, ніж нових робочих місць
Найближчим часом різких змін на ринку праці України не очікується: в основних секторах економіки не передбачається як істотного збільшення кількості вакансій, так і масштабних скорочень. А втім, частина компаній все ж таки планує переглядати чисельність персоналу. Причому ці очікування переважно негативні: у всіх ключових галузях звільнення відбуватимуться значно частіше, ніж прийом нових співробітників.
Про це йдеться у результатах опитування Нацбанку.
Там зазначили: загалом ситуація оцінки зайнятості дещо покращилася.
Загалом серед підприємств сфери послуг:
  • залишатимуть поточну кількість працівників — 78%;
  • найматимуть нових — 8%;
  • проводитимуть звільнення — 14%, що майже вдвічі перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.
Тривожні сигнали з ринку праці: звільнень буде більше, ніж нових робочих місць
Серед підприємств сфери промисловості:
  • залишатимуть поточну кількість працівників — 79%;
  • найматимуть нових — 10%;
  • проводитимуть звільнення — 11%, що лише трохи перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.
Тривожні сигнали з ринку праці: звільнень буде більше, ніж нових робочих місць
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Серед торгових підприємств:
  • залишатимуть поточну кількість працівників — 86%;
  • найматимуть нових — 6%;
  • проводитимуть звільнення — 8%, що трохи перевищує кількість тих, хто готовий наймати нових співробітників.
Тривожні сигнали з ринку праці: звільнень буде більше, ніж нових робочих місць
Водночас сфера будівництва стала єдиною, в якій найматимуть нових співробітників частіше, ніж звільнятимуть — 19% компаній проти 7%. При цьому більшість підприємств все ж має намір просто зберегти поточний штат — таких 74%.
Тривожні сигнали з ринку праці: звільнень буде більше, ніж нових робочих місць

Довідка Finance.ua:

  • у березні ринок праці продовжував розвиватися під впливом реалій повномасштабної війни і сезонних чинників. Водночас, за даними work.ua, у березні 2025 року середня зарплата збільшилася до 24 000 грн (+500 грн до лютого);
  • якщо розглядати сфери, де пропонують найбільше вакансій, то у березні рівно половина від усіх пропозицій роботи належала до цих пʼяти категорій:
    — «Робочі спеціальності, виробництво» — 17 239 вакансій, +3% до лютого;
    — «Сфера обслуговування» — 16 014, +10%;
    — «Продаж, закупівля» — 11 958, -4%;
    — «Роздрібна торгівля» — 11 706, +3%;
    — «Логістика, склад, ЗЕД» — 10 104, -2%:
  • як раніше зазначала директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова, в Україні загострився дефіцит працівників. Компанії активно пропонують вакансії чоловікам старше 60 років.
За матеріалами:
Обозреватель
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