Тривожні сигнали з ринку праці: звільнень буде більше, ніж нових робочих місць — Finance.ua

Тривожні сигнали з ринку праці: звільнень буде більше, ніж нових робочих місць Сьогодні 08:02

Тривожні сигнали з ринку праці: звільнень буде більше, ніж нових робочих місць

Найближчим часом різких змін на ринку праці України не очікується: в основних секторах економіки не передбачається як істотного збільшення кількості вакансій, так і масштабних скорочень. А втім, частина компаній все ж таки планує переглядати чисельність персоналу. Причому ці очікування переважно негативні: у всіх ключових галузях звільнення відбуватимуться значно частіше, ніж прийом нових співробітників.

Про це йдеться у результатах опитування Нацбанку.

Там зазначили: загалом ситуація оцінки зайнятості дещо покращилася.

Загалом серед підприємств сфери послуг:

залишатимуть поточну кількість працівників — 78%;

найматимуть нових — 8%;

проводитимуть звільнення — 14%, що майже вдвічі перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.

Серед підприємств сфери промисловості:

залишатимуть поточну кількість працівників — 79%;

найматимуть нових — 10%;

проводитимуть звільнення — 11%, що лише трохи перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.

Серед торгових підприємств:

залишатимуть поточну кількість працівників — 86%;

найматимуть нових — 6%;

проводитимуть звільнення — 8%, що трохи перевищує кількість тих, хто готовий наймати нових співробітників.

Водночас сфера будівництва стала єдиною, в якій найматимуть нових співробітників частіше, ніж звільнятимуть — 19% компаній проти 7%. При цьому більшість підприємств все ж має намір просто зберегти поточний штат — таких 74%.

Довідка Finance.ua:

у березні ринок праці продовжував розвиватися під впливом реалій повномасштабної війни і сезонних чинників. Водночас, за даними work.ua, у березні 2025 року середня зарплата збільшилася до 24 000 грн (+500 грн до лютого);

якщо розглядати сфери, де пропонують найбільше вакансій , то у березні рівно половина від усіх пропозицій роботи належала до цих пʼяти категорій:

— «Робочі спеціальності, виробництво» — 17 239 вакансій, +3% до лютого;

— «Сфера обслуговування» — 16 014, +10%;

— «Продаж, закупівля» — 11 958, -4%;

— «Роздрібна торгівля» — 11 706, +3%;

— «Логістика, склад, ЗЕД» — 10 104, -2%:

, то у березні рівно половина від усіх пропозицій роботи належала до цих пʼяти категорій: — «Робочі спеціальності, виробництво» — 17 239 вакансій, +3% до лютого; — «Сфера обслуговування» — 16 014, +10%; — «Продаж, закупівля» — 11 958, -4%; — «Роздрібна торгівля» — 11 706, +3%; — «Логістика, склад, ЗЕД» — 10 104, -2%: як раніше зазначала директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова, в Україні загострився дефіцит працівників. Компанії активно пропонують вакансії чоловікам старше 60 років.

Обозреватель За матеріалами:

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