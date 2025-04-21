Україна на зможе компенсувати дефіцит робочих рук через залучення пенсіонерів — Finance.ua

Україна на зможе компенсувати дефіцит робочих рук через залучення пенсіонерів Сьогодні 07:49 — Казна та Політика

Україна на зможе компенсувати дефіцит робочих рук через залучення пенсіонерів

Згідно з прогнозом експертів Всесвітнього економічного форуму, до 2050 року кожна шоста людина у світі буде старше 65 років, а у Європі та Північній Америці цей показник зросте до однієї людини з чотирьох. В цьому ж переліку буде і Україна, яка має низькі показники народжуваності.

Про це пише Zn.ua.

У статті зазначається, що в 2023 році коефіцієнт народжуваності в світі становив у середньому 2,3 дитини на жінку, але такі цифри були спричинені, здебільшого, через зростання народжуваності у бідних країнах.

«При середньому показнику 2,3 дитини на одну жінку фертильного віку в світі країни з низькими доходами можуть похвалитися показником у 4,6 дитини на жінку, тоді як у багатих країнах і країнах із середніми доходами рівень народжуваності становить 1,4 та 1,6, відповідно. Навіть у країнах з доходами нижче середнього рівень народжуваності стрімко знижується з кінця 80-х — з 5,4 до 2,7», — вказує автор.

Інфографіка: Zn.ua

За прогнозами аналітиків за наступні 25 років населення в країнах Африки на південь від Сахари збільшиться на 750 мільйонів, і це буде єдиним регіоном, де рівень народжуваності до 2050 року не падатиме.

Натомість рівень народжуваності у країнах «розвинутого світу» падає з 1970-х років, і ця тенденція зберігатиметься, хоча компенсуватиметься збільшенням тривалості життя. Очікується, що через чверть століття у таких країнах як Японія, Південна Корея та Італія, старшим за 65 років буде кожен третій.

«Україна мала би бути у цьому ж синонімічному ряду, бо за рівнем народжуваності має аналогічно низькі показники, але нижча очікувана тривалість життя не пускає», — зазначає видання.

Активніше залучення людей старшого віку до праці для компенсації дефіциту робочих рук Україні не підійде, оскільки середня тривалість життя в Україні застопорилась на рівні 68−70 років.

Допоможіть нам зробити контент ще кориснішим для вас! Finance.ua створив невеличке опитування, щоб врахувати ваші побажання та інтереси при створенні матеріалів. Це займе лише кілька хвилин, але дозволить покращити наші тексти.

Дзеркало Тижня За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.