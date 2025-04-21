Україна на зможе компенсувати дефіцит робочих рук через залучення пенсіонерів — Finance.ua
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Україна на зможе компенсувати дефіцит робочих рук через залучення пенсіонерів

Казна та Політика
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Україна на зможе компенсувати дефіцит робочих рук через залучення пенсіонерів
Україна на зможе компенсувати дефіцит робочих рук через залучення пенсіонерів
Згідно з прогнозом експертів Всесвітнього економічного форуму, до 2050 року кожна шоста людина у світі буде старше 65 років, а у Європі та Північній Америці цей показник зросте до однієї людини з чотирьох. В цьому ж переліку буде і Україна, яка має низькі показники народжуваності.
Про це пише Zn.ua.
У статті зазначається, що в 2023 році коефіцієнт народжуваності в світі становив у середньому 2,3 дитини на жінку, але такі цифри були спричинені, здебільшого, через зростання народжуваності у бідних країнах.
«При середньому показнику 2,3 дитини на одну жінку фертильного віку в світі країни з низькими доходами можуть похвалитися показником у 4,6 дитини на жінку, тоді як у багатих країнах і країнах із середніми доходами рівень народжуваності становить 1,4 та 1,6, відповідно. Навіть у країнах з доходами нижче середнього рівень народжуваності стрімко знижується з кінця 80-х — з 5,4 до 2,7», — вказує автор.
Інфографіка: Zn.ua
Інфографіка: Zn.ua
За прогнозами аналітиків за наступні 25 років населення в країнах Африки на південь від Сахари збільшиться на 750 мільйонів, і це буде єдиним регіоном, де рівень народжуваності до 2050 року не падатиме.
Натомість рівень народжуваності у країнах «розвинутого світу» падає з 1970-х років, і ця тенденція зберігатиметься, хоча компенсуватиметься збільшенням тривалості життя. Очікується, що через чверть століття у таких країнах як Японія, Південна Корея та Італія, старшим за 65 років буде кожен третій.
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«Україна мала би бути у цьому ж синонімічному ряду, бо за рівнем народжуваності має аналогічно низькі показники, але нижча очікувана тривалість життя не пускає», — зазначає видання.
Активніше залучення людей старшого віку до праці для компенсації дефіциту робочих рук Україні не підійде, оскільки середня тривалість життя в Україні застопорилась на рівні 68−70 років.
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