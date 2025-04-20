Готівковий обіг в Україні зменшився на 2,1%: які купюри найбільш і найменш поширені — Finance.ua
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Готівковий обіг в Україні зменшився на 2,1%: які купюри найбільш і найменш поширені

Казна та Політика
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Готівковий обіг в Україні зменшився на 2,1%: які купюри найбільш і найменш поширені
Готівковий обіг в Україні зменшився на 2,1%: які купюри найбільш і найменш поширені
Сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, з початку року зменшилася на 2,1% (або на 17,3 млрд грн) та становила 805,1 млрд гривень.
Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Причини

У регуляторі зауважують, зменшення готівки в обігу пов’язано з сезонними факторами. Адже традиційно у I кварталі року відбувається вилучення з обігу готівки, що була випущена в минулі періоди.
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У готівковому обігу перебуває 2,5 млрд шт. банкнот на загальну суму 796,8 млрд гривень, а також 14,9 млрд шт. монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 8,2 млрд гривень.
На одного жителя України на 01 квітня 2025 року припадало 61 банкнота і 187 платіжних розмінних та обігових монет (станом на 01 січня 2025 року — 63 та 186 шт. відповідно).

Найпоширеніші номінали

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет — номіналом 10 копійок (26,8% та 27,7% від загальної кількості в обігу відповідно).
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Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 гривень, а монет — номіналом 10 гривень (4,4% та 1,9% від загальної кількості в обігу відповідно).
Готівковий обіг в Україні зменшився на 2,1%: які купюри найбільш і найменш поширені
«Динаміка обсягів банкнот та монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту за I квартал 2025 року припадав на банкноти номіналом 1 000 гривень та монети номіналом 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла на 3% та 5,4% відповідно, порівняно з початком цього року», — резюмували в НБУ.
За матеріалами:
Finance.ua
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