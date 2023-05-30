Три нові рейси від Wizz Air: куди літатиме лоукостер — Finance.ua

Три нові рейси від Wizz Air: куди літатиме лоукостер Сьогодні 17:20 — Особисті фінанси

Три нові рейси від Wizz Air: куди літатиме лоукостер

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air продовжує відкривати нові напрямки та розширювати власну мережу. В системі бронювання авіаквитків з’явились ще 3 напрямки.

Цього разу перевізник планує обслуговувати нові рейси з Італії та Англії.

Зокрема, Wizz Air полетить з Лондона в Прагу та Хургаду, а також з Катаньї на Мальту:

Катанья — Мальта — з 1 липня 2023 року — 6 раз на тиждень;

Лондон (Гатвік) — Прага — з 29 жовтня — 6 раз на тиждень;

Лондон (Гатвік) — Хургада — з 31 жовтня — тричі на тиждень.

Квитки на нові напрямки вже можна купити на офіційному сайті Wizzair.com. Вартість квитків, наприклад, з Катанії на Мальту починається від 14,99 євро, а з Лондона в Хургаду — 75,99 фунта стерлінгів.

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Для пошуку квитків зручно користуватися календарем цін на місяць, який доступний в авіакомпанії.

Авіаквитки Катанья — Мальта на 31 жовтня 2023 року / Скриншот з сайту Wizz

Авіаквитки Лондон (Гатвік) — Хургада на 1 липня 2023 року / Скриншот з сайту Wizz Air

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