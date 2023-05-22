Wizz Air відкрила два нових рейси: звідки і куди полетить — Finance.ua
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Wizz Air відкрила два нових рейси: звідки і куди полетить

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Wizz Air відкрила два нових рейси: звідки і куди полетить
Wizz Air відкрила два нових рейси: звідки і куди полетить
Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air продовжує відкривати нові напрямки та розширювати власну мережу. В системі бронювання авіаквитків з’явились ще два нові напрямки.
Так, лоукостер додає два нових рейси у власну мережу з Північної Македонії. Полетить в Словенію та Люксембург.

Деталі нових рейсів:

  • Скоп'є - Любляна (Словенія) — з 27 вересня 2023 року — двічі на тиждень;
  • Скоп'є - Люксембург (Люксембург) — з 18 грудня 2023 року — тричі на тиждень.
Квитки на нові напрямки можна купити на офіційному сайті Wizzair.com. Для пошуку квитків зручно користуватися календарем цін на місяць: wizzair.com/uk-ua/rejsi/rozklad. Також радимо скористатися зручним пошуковим агрегатором kiwi.com.
Wizz Air відкрила два нових рейси: звідки і куди полетить
Раніше стало відомо, що угорська авіакомпанія Wizz Air відкриє 9 нових авіасполучень з Польщі. Перевізник вже запустив продаж квитків на нові рейси з п’яти польських міст.
Запуск усіх рейсів заплановано у період з жовтня до грудня 2023 року:
  • Краків — Валенсія (Іспанія) з 3 грудня двічі на тиждень;
  • Вроцлав — Валенсія (Іспанія) з 30 жовтня тричі на тиждень;
  • Вроцлав — Малага (Іспанія) з 31 жовтня тричі на тиждень;
  • Гданськ — Копенгаген (Данія) з 29 жовтня 5 раз на тиждень;
  • Гданськ — Тенерифе (Іспанія) з 29 жовтня двічі на тиждень;
  • Гданськ — Аліканте (Іспанія) з 30 жовтня тричі на тиждень;
  • Катовіце — Копенгаген (Данія) з 29 жовтня 4 рази на тиждень;
  • Катовіце — Аліканте (Іспанія) з 31 жовтня тричі на тиждень;
  • Варшава — Агадир (Марокко) з 4 листопада двічі на тиждень.
Крім того, Wizz Air вводить послугу передплати на авіаквитки WIZZ MultiPass. Вона дозволить бронювати квитки за фіксованою вартістю протягом 6 місяців.
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За матеріалами:
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