Wizz Air відкрила два нових рейси: звідки і куди полетить — Finance.ua

Wizz Air відкрила два нових рейси: звідки і куди полетить Сьогодні 15:32 — Світ

Wizz Air відкрила два нових рейси: звідки і куди полетить

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air продовжує відкривати нові напрямки та розширювати власну мережу. В системі бронювання авіаквитків з’явились ще два нові напрямки.

Так, лоукостер додає два нових рейси у власну мережу з Північної Македонії. Полетить в Словенію та Люксембург.

Деталі нових рейсів:

Скоп'є - Любляна (Словенія) — з 27 вересня 2023 року — двічі на тиждень;

Скоп'є - Люксембург (Люксембург) — з 18 грудня 2023 року — тричі на тиждень.

Квитки на нові напрямки можна купити на офіційному сайті Wizzair.com. Для пошуку квитків зручно користуватися календарем цін на місяць: wizzair.com/uk-ua/rejsi/rozklad. Також радимо скористатися зручним пошуковим агрегатором kiwi.com

Раніше стало відомо, що угорська авіакомпанія Wizz Air відкриє 9 нових авіасполучень з Польщі. Перевізник вже запустив продаж квитків на нові рейси з п’яти польських міст.

Запуск усіх рейсів заплановано у період з жовтня до грудня 2023 року:

Краків — Валенсія (Іспанія) з 3 грудня двічі на тиждень;

Вроцлав — Валенсія (Іспанія) з 30 жовтня тричі на тиждень;

Вроцлав — Малага (Іспанія) з 31 жовтня тричі на тиждень;

Гданськ — Копенгаген (Данія) з 29 жовтня 5 раз на тиждень;

Гданськ — Тенерифе (Іспанія) з 29 жовтня двічі на тиждень;

Гданськ — Аліканте (Іспанія) з 30 жовтня тричі на тиждень;

Катовіце — Копенгаген (Данія) з 29 жовтня 4 рази на тиждень;

Катовіце — Аліканте (Іспанія) з 31 жовтня тричі на тиждень;

Варшава — Агадир (Марокко) з 4 листопада двічі на тиждень.

Крім того, Wizz Air вводить послугу передплати на авіаквитки WIZZ MultiPass. Вона дозволить бронювати квитки за фіксованою вартістю протягом 6 місяців.

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

Телеканал 24 За матеріалами:

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